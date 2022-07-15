Новый тройственный союз обнародовал своих кандидатов в министры. Если в качестве единственной рокировки Партия реформ решила привести в правительство опытного политика Ханно Певкура, то в рядах «Отечества» и социал-демократов появилось много новых лиц. Кто они?
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ОБЗОР ⟩ Новые лица в правительстве Эстонии – кто они?
Новые лица в правительстве Эстонии – кто они?
Три из пяти министерских должностей «Отечества» займут знакомые имена: Урмас Рейнсалу станет министром иностранных дел, Тынис Лукас – министром образования и науки, а Рийна Солман – министром государственного управления.
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