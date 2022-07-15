ОБЗОР ⟩ Новые лица в правительстве Эстонии – кто они?

Три из пяти министерских должностей «Отечества» займут знакомые имена: Урмас Рейнсалу станет министром иностранных дел, Тынис Лукас – министром образования и науки, а Рийна Солман – министром государственного управления.

Но кто такие Леа Данилсон-Ярг и Кристьян Ярван, у которых нет политического опыта? Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер заявил в пресс-релизе, что Данилсон-Ярг и Ярван – прежде всего сильные личности, которые своим опытом и знаниями привнесут в политику свежесть и новизну.