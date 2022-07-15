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ОБЗОР ⟩ Новые лица в правительстве Эстонии – кто они?

Маргус Паалисте
, журналист
Новые лица в правительстве Эстонии – кто они?
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Партия «Отечество» объявила своих кандидатов в министры. И Леа Данилсон-Ярг (в центре), и Кристьян Ярван впервые станут министрами.
Партия «Отечество» объявила своих кандидатов в министры. И Леа Данилсон-Ярг (в центре), и Кристьян Ярван впервые станут министрами. Фото: Kermo Benrot

Новый тройственный союз обнародовал своих кандидатов в министры. Если в качестве единственной рокировки Партия реформ решила привести в правительство опытного политика Ханно Певкура, то в рядах «Отечества» и социал-демократов появилось много новых лиц. Кто они?

Три из пяти министерских должностей «Отечества» займут знакомые имена: Урмас Рейнсалу станет министром иностранных дел, Тынис Лукас – министром образования и науки, а Рийна Солман – министром государственного управления.

Но кто такие Леа Данилсон-Ярг и Кристьян Ярван, у которых нет политического опыта? Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер заявил в пресс-релизе, что Данилсон-Ярг и Ярван – прежде всего сильные личности, которые своим опытом и знаниями привнесут в политику свежесть и новизну.

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