Тянак прокатил Контавейт в своей машине

«Я испугана, но очень взволнована, это новый уникальный опыт, - прокомментировала Контавейт. – Я знаю Оття давно. Мы ходим на тренировки в одно и то же место, я болею за него».

Обязанность штурмана Анетт в этот раз не исполняла, поскольку, как она призналась в интервью, это не является ее сильной стороной. Тянак был разговорчивее обычного и время от времени предупреждал Анетт о тряске.

«Все в порядке? Это первый маленький скачок. Теперь два. Теперь помаши публике», - реплики Тянака во время короткого тестового заезда.

После заезда гонщик, у которого на чемпионате мира третье место, спросил, все ли понравилось Анетт.

«Я понимаю, что тебе особо не понравилось, видел, что ты затаила дыхание», - сказал гонщик, посмеиваясь.