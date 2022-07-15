Путин за день подписал больше ста законов. О спецмерах в экономике, иноагентах и госизмене - о чем еще?

Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием

Это новый закон об "иноагентах", который позволит объявлять таковыми всех, кто находится "под иностранным влиянием". Получать иностранное финансирование, чтобы попасть в реестр, теперь будет необязательно. А сам реестр сделают единым, совместив четыре уже существующих.

Закон о специальных мерах в экономике для обеспечения армии

Дает властям право вводить экономические меры на "отдельных производственных объектах" для обеспечения "контртеррористических и иных операций" за пределами России. В их числе - право привлекать предприятия к работе во "внеурочное время" (ночью, в выходные, во время отпуска), запрет на отказ от выполнения контрактов по гособоронзаказу, а также предоставление минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии права изменять условия уже заключенных договоров.

Фактически, это первая попытка официального перевода экономики на военные рельсы - но без использования "запрещенной" лексики.

Закон о предоставлении статуса ветерана гражданским, участвующим в войне в Украине

Позволит получить статус ветеранов боевых действий рабочим ремонтных бригад, врачам, военным корреспондентам и гражданскому персоналу Вооруженных сил России, задействованным в "спецоперации" в Украине. Для получения статуса им будет достаточно одного дня командировки.