В тяжелейшем матче команда Пайде одержала победу над тбилисским «Динамо»

В ходе ответного матча первого отборочного раунда Лиги конференций команда Пайде на пярнуском стадионе победила «Динамо» (Тбилиси). По итогам игры была ничья, все решила серия пенальти: 6:5.

Главный тренер команды Пайде Карел Воолайд оценил после матча силу духа своих футболистов.

«К сожалению, в этом сезоне нам пришлось много проигрывать. Парни молодцы, снимаю перед ними шляпу. Не только перед Михкелем (Михкель Аксалу забил последнее пенальти – ред.). Все очень морально выросли за последние недели. Очень за всех рад», - сказал Воолайд.

«Одним из наших козырей в этом сезоне была хорошая скамейка запасных, - продолжил тренер. - У нас сильные ребята и хорошая конкуренция в команде. Довольно сложно выбрать стартовый состав. Скажем честно, футболисты «Тбилиси» тоже начали уставать. Они очень хорошо провели первый тайм, полностью контролируя игру. Во втором тайме, несмотря на проигрышную позицию, мы сохраняли трезвую голову. Терпели и ждали нужных моментов, и получили то, что хотели".