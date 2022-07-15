Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе резко раскритиковала американского журналиста и автора блога The Skating Lesson Дейва Лиза, сообщает news.ru. Тот ранее сливал информацию о том, что дочь Тутберидзе получит гражданство США, а также другие сведения о тренере.
Тутберидзе оскорбила сливавшего информацию о ней блогера: «Дейв, ты дерьмо»
«Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», — написала Тутберидзе в комментариях под одним из постов The Skating Lesson в соцсети.
1 июля дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис обратилась с открытым письмом к поклонникам, в котором прокомментировала слухи о переезде в США и своём замужестве. Она заявила, что остается российской спортсменкой.
В январе 2022 года Дейв Лиз в эфире на YouTube-канале The Skating Lesson упрекнул Тутберидзе в ужине с судьями. Он считает, что встреча могла повлиять на оценки её фигуристов на чемпионате Европы, который прошёл в Таллинне. По итогам соревнований все три ученицы Тутберидзе заняли лидирующие позиции, а также пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевала серебро.