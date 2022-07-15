Тутберидзе оскорбила сливавшего информацию о ней блогера: «Дейв, ты дерьмо»

«Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», — написала Тутберидзе в комментариях под одним из постов The Skating Lesson в соцсети.

1 июля дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис обратилась с открытым письмом к поклонникам, в котором прокомментировала слухи о переезде в США и своём замужестве. Она заявила, что остается российской спортсменкой.