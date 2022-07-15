В Эстонии 280 интеграционных и языковых лагерей для молодых людей из Украины и Эстонии

Руководитель сферы образования по интересам Министерства образования и науки Торми Коткас считает, что в Эстонии хорошо заботятся об украинской молодежи и что благодаря развивающей и игровой деятельности у молодежи также развиваются языковые навыки. «Например, в лагерях проводят научные эксперименты, занимаются спортом, выпечкой, рукоделием и лепкой, играют в различные эстонские песенные и хороводные игры. Изучение эстонского языка является естественной частью этих занятий и игр – под руководством вожатых участники лагеря знакомятся с языком и культурой друг друга. В лагерях с ночевкой к занятиям по интересам добавляются досуг и общение, что, в свою очередь, создает хорошие возможности для изучения эстонского языка и приобретения новых друзей».

«Наша первая лагерная смена закончилась 11 июля, и по окончании лагеря украинская молодежь могла поприветствовать, поблагодарить и рассказать что-то о себе на эстонском языке, – сказала представитель молодежного лагеря Валгеметса Катрин Преэ. – На основании обратной связи можно говорить, что украинская молодежь нашла друзей в лагере, а также обменялась контактами в социальных сетях для дальнейшего общения. Это показатель того, что молодые люди заинтересованы в общении друг с другом, что, в свою очередь, является хорошим мотиватором для изучения языка».

В завершенном в середине июня туре ходатайств было подано 151 ходатайство об организации лагерей. Положительное решение о финансировании получили 138 ходатайств, общая сумма государственной поддержки составила 1,9 млн евро. Всего в лагерях примут участие более 11 000 молодых людей из Эстонии и Украины. Наибольшее количество организаторов лагерей составляют молодежные и образовательные организации (40%) и общеобразовательные школы (17%). 42 лагеря проводятся как проектные лагеря с ночевкой, а остальные – как дневные лагеря. В одной лагерной смене участвуют минимум десять молодых людей.

Окончательный список организаторов лагерей и контактные данные можно найти здесь.

Пособие на лагерь можно использовать до 30 октября 2022 года. Это значит, что лагерь можно организовать не только летом, но и в дни осенних каникул.

За счет дополнительного бюджета государство поддержит организацию молодежных лагерей, чтобы украинская молодежь быстрее адаптировалась к эстонскому языку и культуре и была готова осенью к продолжению обучения в школах с эстонским языком обучения.