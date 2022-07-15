Рийгикогу в пятницу на первом внеочередном заседании заслушал политическое заявление премьер-министра Каи Каллас, которая объявила об отставке правительства.
Фото ⟩ Рийгикогу дал Кае Каллас полномочия сформировать новое правительство
В начале заседания вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур объявил о своем уходе с должности.
Затем Каллас объявила об отставке нынешнего правительства, а затем выступила с докладом об основах формирования нового правительства.
Решение о наделении полномочиями принимает Рийгикогу большинством голосов, то есть Каллас получает право сформировать правительство, если за это проголосует не менее 52 членов Рийгикогу.
В итоге Каллас получила мандат на формирование коалиции: 52 голоса за и 26 голосов против.
Речь Каллас
В начале своей речи Каллас подчеркнула, что хотя коалиция с Центристской партией закончена, она не хочет плохо отзываться о сотрудничестве, которое продлилось полтора года. «По большей части наше сотрудничество, в особенности в правительственном кабинете, было хорошим и продуктивным. Так сложилась жизнь, что мы начали управлять государством в очень сложное время. Иногда казалось, что хуже стать уже не может. Сейчас я уже не так оптимистична. В прошлый раз я перечисляла текущие кризисы: кризис в сфере здравоохранения; экономический кризис; кризис душевного здоровья; кризис ценностей; коррупционный кризис; кризис, связанный с международным имиджем, и кризис правды», – отметила Каллас.
По словам Каллас, кризис правды не исчез. В сложные времена, к сожалению, именно политики зачастую серьезно искажают правду. «Разумеется, из лекций философии в университете я помню высказывание Платона о том, что правда – относительна. Но это не значит, что очевидная ложь может стать правдой только потому, что кто-то это для себя решил и постоянно повторяет. В открытом обществе не должно быть места для лжи, нацеленной на раскол общества. В прошлый раз, когда я просила предоставить мне мандат на формирование правительства, я говорила, и скажу это и сейчас – я хочу, чтобы в Эстонии людям было хорошо жить, думать, работать, воспитывать детей, наслаждаться нашей прекрасной природой. Я хочу видеть улыбки, а не нахмуренные брови и стиснутые кулаки. Я хочу видеть Эстонию, где есть раздолье новым идеям и интересным мнениям, Эстонию, которая движется в будущее и смотрит на него смело, открыто и рассудительно», – подтвердила она.
Каллас отметила, что самые важные из задач, стоящих перед новым правительством, это – обеспечение безопасности, применение мер борьбы с энергетическим кризисом и помощь людям в повседневной жизни в условиях быстрого роста цен. Она сказала, что у Эстонии много друзей по всему миру. А враг, на самом деле, только один – Россия, из-за которой мы столкнулись с наиболее серьезным кризисом в сфере безопасности со времен восстановления независимости и которая, помимо прямой военной деятельности, способствует росту цен на энергию и вызванной им инфляции и, тем самым, создает нестабильность в обществе.
«Поведение России вновь напомнило нам давно известную истину: никогда больше мы не будем в одиночестве, никогда больше мы не будем под влиянием России», – Каллас сказала, что Эстония хорошо защищена, но изменившаяся ситуация в сфере безопасности требует от нас еще более высокого вклада в государственную оборону. Она отметила, что со следующего года расходы на оборону в нашем бюджете поднимутся до 2,5 % от ВВП и перечислила конкретные инвестиции.
«В связи с этим я хочу остановиться на, наверное, самой важной задаче нового правительства – обеспечении безопасности Эстонии в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо как можно быстрее перейти на полное эстоноязычное образование, – продолжила Каллас. – Переход на эстоноязычное образование затрагивает ряд проблем, стоящих перед обществом Эстонии – образование, безопасность, экономику, интеграцию. В долгосрочной перспективе для Эстонии такая реформа – неоценима. Не будем отрицать того факта, что Россия начинает агрессию в отношении соседних государств в первую очередь под предлогом того, что она должна защитить проживающих там русскоговорящих людей. Переход на эстоноязычное образование должен был произойти уже давно, но, к сожалению, за последние 30 лет мы так и не смогли завершить эту реформу. Новое правительство займется связанной с этим деятельностью незамедлительно, начиная с этой осени. Помимо этого, в течение этого года мы представим парламенту законопроект, который позволит начать переход на эстонский язык обучения в детских садах и в школах уже в 2024 году. К 2030 году все преподавание в Эстонии будет вестись на эстонском языке».
Каллас добавила, что благосостояние населения также является частью безопасности и новое правительство ставит перед собой цель принять поправки к Закону о рынке электроэнергии, которые позволят бытовым потребителям покупать электричество как универсальную услугу. «Для этого мы обяжем предприятие, занимающее доминирующее положение в эстонском регионе Nord Pool, продавать электричество бытовым и малым потребителям в Эстонии, а также всем перепродавцам, по цене, согласованной с Департаментом конкуренции и учитывающей выбросы углерода и другие связанные с производством расходы, а также разумную прибыль». Каллас добавила, что биржа на протяжении многих лет позволяла жителям Эстонии покупать электричество по низкой цене, и действовать следует осмотрительно. Не стоит вместе с водой выплескивать и ребенка. Поэтому запланированный законопроект должен соответствовать праву ЕС и правилам предоставления государственной помощи, обеспечивать равное обращение для всех участников рынка электроэнергии и продавцов услуг электросети, а также не должен препятствовать переходу на возобновляемую энергию в Эстонии.
«Помимо помощи людям, мы должны сосредоточиться и на решении долгосрочных проблем. Поэтому коалиция достигла соглашения в отношении мер, направленных на привлечение инвестиций в энергетику. Например, упрощение процессов планирования, устранение препятствий для присоединения к сети, поддержка реконструкции квартирных и частных домов. Наша цель – к 2030 году производить количество возобновляемой энергии, равное потреблению электричества», – сказала Каллас.
Второй крупный шаг, который правительство планирует сделать для поддержания благополучия населения, это значительное повышение детских пособий, пособий родителям-одиночкам и многодетным семьям. Для помощи населению также запланированы и иные меры. Это, например, повышение необлагаемого подоходным налогом минимума на 30 % и сокращение нагрузки, связанной с услугами долговременного ухода. Еще одним важным аспектом в коалиционном договоре является финансирование высшего образования, сказала Каллас.
Кая Каллас отметила, что осень и зима не будут простыми. «Конца войны в Украине не видно. Цены на энергию также не идут на спад. Мы регистрируем все больше случаев заболевания COVID, и экономика вновь может оказаться в затруднительном положении. В такой ситуации важно, чтобы в Эстонии было единое и действенное правительство большинства. Я уверена, что формируемое сегодня правительство способно провести Эстонию через эти сложные времена».
Рийгикогу принял один закон
Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об удобрениях, Закон о химикатах и в Закон о соответствии товаров требованиям (614 SE) упорядочит и модернизирует требования к производству и качеству продаваемых в Европейском союзе удобрений.
Система, ранее опиравшаяся на перечень видов удобрений, будет заменена на более гибкую. Удобрения будут разделены на категории по типу действия; исходные вещества, разрешенные для использования в производстве удобрений – на категории в соответствии с составными компонентами. Новые требования реализуют подход, опирающийся на циркулярную экономику. Это означает, что в дальнейшем побочные продукты различных отраслей промышленности можно будет использовать в качестве удобрений. Это позволит производителям расширить ассортимент удобрений и легче комбинировать товары на основе различных компонентов.
В понедельник, в 15:00 состоится третья внеочередная сессия. На повестке дня – должностная присяга правительства и третье чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о праве плавания судов под государственным флагом и о судовых реестрах и в Закон о безопасности мореплавания (571 SE).
За принятие закона проголосовали 76 депутатов.