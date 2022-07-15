Фото ⟩ Рийгикогу дал Кае Каллас полномочия сформировать новое правительство

Каллас отметила, что самые важные из задач, стоящих перед новым правительством, это – обеспечение безопасности, применение мер борьбы с энергетическим кризисом и помощь людям в повседневной жизни в условиях быстрого роста цен. Она сказала, что у Эстонии много друзей по всему миру. А враг, на самом деле, только один – Россия, из-за которой мы столкнулись с наиболее серьезным кризисом в сфере безопасности со времен восстановления независимости и которая, помимо прямой военной деятельности, способствует росту цен на энергию и вызванной им инфляции и, тем самым, создает нестабильность в обществе.

«Поведение России вновь напомнило нам давно известную истину: никогда больше мы не будем в одиночестве, никогда больше мы не будем под влиянием России», – Каллас сказала, что Эстония хорошо защищена, но изменившаяся ситуация в сфере безопасности требует от нас еще более высокого вклада в государственную оборону. Она отметила, что со следующего года расходы на оборону в нашем бюджете поднимутся до 2,5 % от ВВП и перечислила конкретные инвестиции.