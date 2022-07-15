Рийгикогу в пятницу на первом внеочередном заседании заслушал политическое заявление премьер-министра Каи Каллас, которая объявила об отставке правительства.
Прямая трансляция ⟩ Кая Каллас объявила об отставке правительства
Кая Каллас объявила об отставке правительства
В начале заседания вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур объявил о своем уходе с должности.
Затем Каллас объявила об отставке нынешнего правительства. Позже она выступит с докладом об основах формирования нового правительства.
Решение о наделении полномочиями принимает Рийгикогу большинством голосов, то есть Каллас получает право сформировать правительство, если за это проголосует не менее 52 членов Рийгикогу.
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