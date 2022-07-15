Пт, 15.07.2022
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Прямая трансляция ⟩ Кая Каллас объявила об отставке правительства

rus.postimees.ee BNS
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Кая Каллас объявила об отставке правительства
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Рийгикогу в пятницу на первом внеочередном заседании заслушал политическое заявление премьер-министра Каи Каллас, которая объявила об отставке правительства.

В начале заседания вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур объявил о своем уходе с должности.

Затем Каллас объявила об отставке нынешнего правительства. Позже она выступит с докладом об основах формирования нового правительства.

Решение о наделении полномочиями принимает Рийгикогу большинством голосов, то есть Каллас получает право сформировать правительство, если за это проголосует не менее 52 членов Рийгикогу.

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