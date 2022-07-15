Сейм Латвии принял в четверг, 14 июля, в окончательном чтении поправки к Закону об энергетике, в соответствии с которыми поставки природного газа из России в республику будут запрещены с 1 января 2023 года, передает DW.
Латвия запретила импорт газа из России с 2023 года
Документ предусматривает создание в стране стратегических запасов газа. Они должны накапливаться в Инчукалнском подземном газохранилище не позднее 31 августа каждого года с тем, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября того же года по 30 апреля следующего года.
Правительство Латвии инициировало отказ от российского газа в ответ на вторжение России в Украину. В 2021 году примерно 90 процентов купленного Латвией газа приходилось на Россию.
Перевод газовых контрактов на рубли
С 1 апреля действует новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов (евро и долларов) в рубли через "Газпромбанк". Этот порядок был введен указом президента России Владимира Путина.
Страны "Большой семерки" и Евросоюза еще до ведения новых правил отказались выполнять требования РФ об оплате газовых поставок в рублях. 2 апреля Литва первой из стран ЕС объявила о полном отказе от газа из России. Вильнюс обвинил Москву в "энергетическом шантаже Европы" и раскритиковал Россию за войну в Украине.