Латвия запретила импорт газа из России с 2023 года

Документ предусматривает создание в стране стратегических запасов газа. Они должны накапливаться в Инчукалнском подземном газохранилище не позднее 31 августа каждого года с тем, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября того же года по 30 апреля следующего года.

Правительство Латвии инициировало отказ от российского газа в ответ на вторжение России в Украину. В 2021 году примерно 90 процентов купленного Латвией газа приходилось на Россию.

Перевод газовых контрактов на рубли

С 1 апреля действует новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов (евро и долларов) в рубли через "Газпромбанк". Этот порядок был введен указом президента России Владимира Путина.