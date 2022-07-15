В Мустамяэ можно бесплатно прокатиться на беспилотном автобусе.

Рассчитанный на восемь мест беспилотный автобус будет курсировать со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов с интервалом примерно в 25 минут. Длина маршрута составит 1,8 км. По понедельникам беспилотный автобус ходить не будет. Помимо жилых домов, в непосредственной близости от маршрута расположены автобусная и троллейбусная остановка «Таммсааре-теэ» на улице Мустамяэ-теэ, Дневной центр Мустамяэ, бывшее здание управы района Мустамяэ и магазин Maxima (Таммсааре-теэ, 133).

Маршрут начинается неподалеку от остановки «Таммсааре-теэ» на улице Мустамяэ теэ, и будет пролегать возле зданий Мустамяэ-теэ, 102, Таммсааре-теэ, 123 и 125, частично вдоль пешеходно-велосипедной дорожки в направлении Дневного центра Мустамяэ, затем вдоль зданий Эхитаяте-теэ, 86 и 88, а также Таммсааре-теэ, 141 и 137 обратно к начальной остановке возле Мустамяэ-теэ.

Схема маршрута и остановок. Фото: Tallinna kommunikatsioon

«Я очень рад, что проект беспилотного автобуса дошел и до района Мустамяэ. Будем надеяться, что испытания пройдут настолько хорошо, что в ближайшем будущем мы сможем пользоваться таким видом транспорта в течение длительного времени, - сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. – Компактность Мустамяэ позволит нам охватить множество привычных маршрутов большого числа горожан даже на столь коротком пути».

По словам Лаатса, проект беспилотного автобуса отлично согласуется с юбилеем района.

«Развитие района Мустамяэ тесно связано с университетом и научным городком, что делает инновационные испытания здесь особенно уместными», - сказал Лаатс.