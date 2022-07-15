Преступление и наказание: полиция передаст компаниям по прокату самокатов данные о нарушениях

На сегодняшний день только в июле произошло 33 ДТП с участием легких персональных средств передвижения, в которых пострадали 35 человек. Как правило, это ДТП с участием одного транспортного средства, т.е. сами водители падают из-за неудачного маневра или при наезде на препятствие.

«Многие аварии происходят из-за того, что водитель легкого персонального средства передвижения находился в состоянии алкогольного опьянения или из-за того, что на одном самокате едет несколько человек. Легкое персональное средство передвижения – это транспортное средство, передвигающийся на котором человек является водителем с точки зрения закона, т.е. он должен быть трезв так же, как водитель автомобиля или мотоциклист. Кроме того, самокат предназначен для перевозки одного человека, поскольку, когда на нем находится несколько человек, транспортное средство становится неуравновешенным и легко может произойти опасная дорожная ситуация или авария», – сказала подполковник полиции бюро профилактики и расследования нарушений Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

В июле полиция начала предоставлять компаниям по аренде самокатов Bolt и Tuul информацию о нарушениях, в отношении которых полиция начала производство о проступке. Полиция предоставляет операторам данные транспортного средства, использованного для нарушения ПДД, место и время нарушения, а также информацию о том, была ли эта поездка с участием нескольких человек на одном транспорте или вождение в нетрезвом виде. При необходимости компания по аренде может уточнить информацию, а помимо наказания за проступок, налагаемого полицией, компании выдать клиенту предупреждение, применить договорные штрафы или, в крайнем случае, удалить человека из числа пользователей платформы.