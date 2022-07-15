Согласно последнему барометру потребности в рабочей силе, в настоящее время в нашем уезде самая большая нехватка наблюдается среди специалистов по уходу в медицинских учреждениях, пишет Pärnu Postimees.
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Сейчас днем с огнем ищут работников, которые стали не нужны во время пандемии
Список востребованных профессий
Сейчас днем с огнем ищут работников, которые стали не нужны во время пандемии
В ИТ-секторе также не хватает кадров. Работодатели изо всех сил пытаются найти больше водителей грузовиков, поваров, сварщиков, и операторов станков по обработке металла.
Однако существует переизбыток работников по вводу данных, секретарей, делопроизводителей и помощников руководителей.
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