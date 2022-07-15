Сейчас днем с огнем ищут работников, которые стали не нужны во время пандемии

По мнению составивших исследование экспертов, эстонский рынок труда в настоящее время очень похож на 2019 год, то есть на время, когда о пандемии коронавируса не было и речи. Если во время кризиса здравоохранения наблюдался избыток рабочей силы в большом количестве областей, то к настоящему времени увеличивается список профессий, в которых ощущается нехватка рабочих рук. Так, например, снова сложно набрать сотрудников в сферу туризма, развлечений и общепита. Год назад ситуация была противоположной.