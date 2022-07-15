Каждый второй арендодатель в Эстонии имел дело с проблемным квартиросъемщиком

Опрос показал, что 55% арендодателей сталкивались как минимум с одним проблемным арендатором, а 45% ответивших – с двумя и более. Основными проблемами, как правило, являются задолженности (44,8%) и порча имущества (28,1%).

Кроме того, на своем опыте арендодатели приводили примеры неподобающего поведения арендатора (например, вечеринки и шум), игнорирование условий договора (например, выезд в течение дня), недостаточная уборка, а также развешивание картин на стене без разрешения (с использованием двустороннего скотча или с помощью сверления отверстий), жировые наслоения, вызванные интенсивным приготовлением пищи, и повреждения водой пола, вызванные поливом растений и протекающими цветочными горшками. Чтобы покрыть ущерб, арендодатель должен потратить в среднем 1900 евро.

По словам руководителя отделения ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, когда договор аренды какое-то время действует без сбоев, но затем по неизвестным причинам арендатор исчезает и не оплачивает дальнейшие арендные платежи. «В худшем случае квартира также остается испорченной, но если проблемный должник находится в какой-то экзотической стране, предъявлять ему требования становится экономически нецелесообразно».