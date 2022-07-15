Проведенный недавно стартап-компанией Rendin опрос показал, что каждый второй арендодатель в Эстонии имел дело с проблемным арендатором. Основными проблемами названы задолженности по платежам и порча имущества.
Каждый второй арендодатель в Эстонии имел дело с проблемным квартиросъемщиком
Опрос показал, что 55% арендодателей сталкивались как минимум с одним проблемным арендатором, а 45% ответивших – с двумя и более. Основными проблемами, как правило, являются задолженности (44,8%) и порча имущества (28,1%).
Кроме того, на своем опыте арендодатели приводили примеры неподобающего поведения арендатора (например, вечеринки и шум), игнорирование условий договора (например, выезд в течение дня), недостаточная уборка, а также развешивание картин на стене без разрешения (с использованием двустороннего скотча или с помощью сверления отверстий), жировые наслоения, вызванные интенсивным приготовлением пищи, и повреждения водой пола, вызванные поливом растений и протекающими цветочными горшками. Чтобы покрыть ущерб, арендодатель должен потратить в среднем 1900 евро.
По словам руководителя отделения ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, когда договор аренды какое-то время действует без сбоев, но затем по неизвестным причинам арендатор исчезает и не оплачивает дальнейшие арендные платежи. «В худшем случае квартира также остается испорченной, но если проблемный должник находится в какой-то экзотической стране, предъявлять ему требования становится экономически нецелесообразно».
По словам руководителя компании Rendin Алайна Ауна, всем известная концепция залога на сегодня устарела. «Средняя стоимость аренды в Таллинне составляет 500 евро в месяц. В Эстонии залог обычно равен месячной арендной плате, поэтому залог за такую квартиру тоже будет 500 евро. Это совсем не большая сумма, если учесть возможные риски, для покрытия которых арендодатель требует залог: расходы на ремонт в случае, если арендатор умышленно или неумышленно нанесет какой-либо ущерб; стоимость имущества в арендованных помещениях; возможные сбои в оплате. Особенно показателен тот факт, что для потери классического депозита достаточно, чтобы арендатор не заплатил арендную плату всего лишь за один месяц», — пояснил Аун.