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Новое коалиционное правительство планирует приостановить действие разрешений на оружие для граждан России и Белоруссии

Брита-Мария Алас
Новое коалиционное правительство планирует приостановить действие разрешений на оружие для граждан России и Белоруссии
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Пистолет. Иллюстративное фото.
Пистолет. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

Согласно опубликованному сегодня коалиционному соглашению, разрешения на оружие граждан России и Беларуси будут признаны недействительными, а их дальнейшая выдача прекращена.

В начале весны фракции «Отечества» и EKRE в Рийгикогу представили законопроект того же содержания, в котором приостановка действия лицензий на оружие обосновывалась угрозой безопасности Эстонского государства. К позиции политиков присоединились также Эстонский союз владельцев оружия и Ассоциация офицеров в отставке.

В то время вице-канцлер по внутренней безопасности, правоохранительной деятельности и миграционной политике Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар заявил в своем ответе Союзу владельцев оружия, что приостановление действия лицензий на оружие будет по-прежнему оцениваться в индивидуальном порядке, а также ссылался на демократические устои страны: законопослушные люди равноправны.

Однако пункт о разрешении на оружие для граждан РФ и Беларуси включен в действующее коалиционное соглашение между Партией реформ, Отечеством и Социал-демократической партией.

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