Новое коалиционное правительство планирует приостановить действие разрешений на оружие для граждан России и Белоруссии

В начале весны фракции «Отечества» и EKRE в Рийгикогу представили законопроект того же содержания, в котором приостановка действия лицензий на оружие обосновывалась угрозой безопасности Эстонского государства. К позиции политиков присоединились также Эстонский союз владельцев оружия и Ассоциация офицеров в отставке.

В то время вице-канцлер по внутренней безопасности, правоохранительной деятельности и миграционной политике Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар заявил в своем ответе Союзу владельцев оружия, что приостановление действия лицензий на оружие будет по-прежнему оцениваться в индивидуальном порядке, а также ссылался на демократические устои страны: законопослушные люди равноправны.