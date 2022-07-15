Согласно опубликованному сегодня коалиционному соглашению, разрешения на оружие граждан России и Беларуси будут признаны недействительными, а их дальнейшая выдача прекращена.
Новое коалиционное правительство планирует приостановить действие разрешений на оружие для граждан России и Белоруссии
В начале весны фракции «Отечества» и EKRE в Рийгикогу представили законопроект того же содержания, в котором приостановка действия лицензий на оружие обосновывалась угрозой безопасности Эстонского государства. К позиции политиков присоединились также Эстонский союз владельцев оружия и Ассоциация офицеров в отставке.
В то время вице-канцлер по внутренней безопасности, правоохранительной деятельности и миграционной политике Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар заявил в своем ответе Союзу владельцев оружия, что приостановление действия лицензий на оружие будет по-прежнему оцениваться в индивидуальном порядке, а также ссылался на демократические устои страны: законопослушные люди равноправны.
Однако пункт о разрешении на оружие для граждан РФ и Беларуси включен в действующее коалиционное соглашение между Партией реформ, Отечеством и Социал-демократической партией.