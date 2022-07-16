Его можно заслуженно назвать пионером внедрения зеленых технологий в сфере энергетики в Эстонии. Десять лет назад Марти Хяэль оставил адвокатскую практику и сосредоточился на энергетической отрасли, став руководителем направления по инвестициям в своей компании. В то время к вложению средств в экологически чистые технологии большинство предпринимателей относилось с большим скепсисом: расходы очевидны, доходы – вовсе нет.
Марти Хяэль ⟩ Человек в «зеленых» очках, который не боится перемен в сфере энергетики
Но Хяэль понял, что курс на климатическую нейтральность и возобновляемую энергетику – это не сиюминутная мода, а кардинальный поворот в развитии общества, который лучше возглавить, чем потом пытаться догонять. За десятилетие он стал признанным специалистом в сфере зеленой энергетики, поэтому не удивительно, что в 2021 году, когда грянул энергетический кризис, Хяэль был приглашен в экспертную группу по зеленой политике, которую организовали при правительстве Эстонии. Его коллега Айво Адамсон сказал о нем: «Это человек с широчайшим кругозором и способностью основательно вникать в дело. Марти со страстью работает над тем, во что верит, и его драйв заряжает и окружающих».
К отопительному сезону
В эти жаркие дни на окраине Палдиски полным ходом идет строительство причала для судов, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ). Если строительство пройдет без сбоев, в ноябре он будет готов. Проект совместно реализуют два крупных частных инвестора. «Наша компания рекордными темпами за свой счет строит пирс, чтобы осенью, когда спрос на газ снова возрастет, мы были бы готовы принять плавучий терминал СПГ», – пояснил Марти Хяэль, занимающий должность руководителя проекта и вице-президента по инвестициям концерна Alexela Grupp.
Уже в ближайшее время причал будет передан компании Elering для подсоединения к газовой инфраструктуре. Строительство причала для приема СПГ, который должен обеспечить около половины объема газа для четырех стран Балтийского региона, инвесторы смогли начать без долгих проволочек. В этом году речь идет о приеме сжиженного газа с плавучего терминала, а в недалеком будущем – и со стационарного, который еще предстоит построить. Как же получилось, что частные компании оказались готовы к газовому кризису, а государство – нет? Причина – почти десять лет подготовки. Марти Хяэль знал, что инфраструктура для приема СПГ рано или поздно станет очень нужна, поэтому приступил к делу заранее. И это далеко не единственный верный прогноз.
Реалистичный взгляд
Нападение России на Украину и катастрофическое влияние войны на бизнес не застало концерн врасплох. В то время как крупнейшие порты и терминалы Эстонии получили этой весной жестокий удар из-за санкций и падения товаропотока из России, предприятия, принадлежащие братьям Хейти и Марти Хяэлю, почти не пострадали. Предприниматели еще в 2007 году поняли, что не стоит складывать все яйца в ненадежную корзину. В начале 2000-х у братьев было немало подозрительных российских партнеров. Некоторые были какое-то время совладельцами компании. Сейчас возникли подозрения, что эти партнеры могли заниматься отмыванием денег. Хейти Хяэль, который с ними работал, сказал, что события 20-летней давности нельзя рассматривать через современные правила, иначе предпринимателей, которые не участвовали в отмывании, будет практически не найти. «Кроме того, отмыванием является то, что установлено судом. Если решения суда нет – обвинения неуместны», – подчеркнул Хейти Хяэль.
В любом случае, после Бронзовой ночи собственникам стало понятно, что зависимость от российских поставок может убить бизнес. Они учли этот опыт, приступив к инновациям и расширению сферы интересов. Поначалу это был проект по подготовке строительства СПГ-терминала в Палдиски. Позже компания под руководством Хяэля вошла в совместный с финнами проект строительства такого же терминала в Хамине (Финляндия), и он тоже должен заработать уже осенью. Работа двух терминалов может много дать энергетической безопасности всего Балтийского региона и позволит снизить цены на газ.
Преимущества навоза
При участии или по инициативе Хяэля были сделаны инвестиции в возобновляемые источники энергии, и сегодня вложения оказались крайне своевременными. Как известно, на заправке Alexela можно заправить автомобиль биометаном. Это топливо производится в Эстонии из коровьего навоза, то есть сырье для топлива используется местное, недорогое и очень быстро возобновляемое.
Проект отлично себя оправдал, хотя и вызвал в свое время недовольство конкурентов. Дело в том, что осенью 2019 года продавцы и потребители топлива сообразили, что с 1 января 2020 года всех ждет очередное повышение обязательной доли биодобавок. Это вызвало панику: с просьбами об исключительных условиях к министрам стали обращаться спасатели, военные, Союз больниц, Союз фермеров… Они призывали правительство не ставить под удар их жизненно важную работу из-за обязательства по использованию биодобавок и разрешить использовать чистое топливо. И тут «натуральный продукт» от Марти Хяэля очень пригодился: закон позволял не добавлять в топливо ничего, если продавец выполнял требования по биокомпоненту за счет других видов энергии. Иными словами, компания, которая продает биометан, может не подмешивать биодобавки в бензин и дизель.
Эта законодательная поблажка не была новостью для продавцов топлива: программу развития транспортного сектора государство утвердило еще в 2013 году, и в ней в качестве приоритета значилось развитие производства биометана. Союз топливных предприятий выступил тогда с инициативой лишить «биометанового монополиста» этого преимущества, но идея не нашла понимания в министерстве.
Энергия у наших берегов
Сейчас Марти Хяэль работает над еще одной больной для правительства проблемой – обеспечением Эстонии электричеством по доступной цене. Еще во времена, когда электроэнергия была дешевой, он инициировал разработку проекта электростанции с использованием гидротурбин. До сих пор гидроэлектростанция в Кейла оставалась единственной в своем роде в Эстонии, ведь у нас нет больших рек и водопадов. Однако перепады уровней можно создавать при помощи искусственных водоемов.
На этой идее и основан проект гидроаккумулирующей электростанции, которая будет построена в Палдиски. На глубине 600 метров выкопают подземный резервуар, в который через турбины будут закачивать морскую воду, вырабатывая при этом электроэнергию в те периоды, когда она будет дорогая. Дополнительный объем дешевой энергии позволит сбить цену на рынке. Когда цена на электроэнергию будет низкой, насосы будут откачивать воду обратно в море. Такая станция на 500 мегаватт обеспечит половину домашнего или треть общего потребления Эстонии. По словам Хяэля, строительство планируют начать в 2023 году, а запустить в начале 2028 года.
Палдиски – «зеленый» центр
Пожалуй, наиболее передовые инвестиции, которыми занимается сегодня Марти Хяэль, – это вложения в водород и солнце как источники энергии. Планируется построить сеть водородных заправочных станций и водородный терминал в Палдиски, а под парки солнечных батарей будут приспособлены малоценные неиспользуемые земли.
Правда, нельзя сказать, что жителей Палдиски все эти затеи радуют. Хотя гидроаккумулирующая станция, а также инфраструктура для приема СПГ и водорода, как и солнечные батареи, экологически нейтральны и не загрязняют воздух, люди все равно волнуются.
Следует признать, что на полуострове Пакри действительно слишком много крупных портово-промышленных объектов. С топливного терминала Alexela тоже доносится иногда неприятный запах, поэтому не удивительно, что растущая в городе промзона людей раздражает. Очевидно, Марти Хяэлю и его команде нужно больше работать и над организацией коммуникации с горожанами, и над обеспечением безопасности объектов.
Марти Хяэль
• 1972 – родился в Таллинне
• 1990 – первый бизнес со старшим братом Хейти (производство автоприцепов Bestnet, работающее и сегодня)
• 1995 – закончил юридический факультет Тартуского университета и уехал учиться в США и Германию
• 2012 – завершил юридическую практику и возглавил направление по энергетике в Alexela Grupр
• 2014 – занял пост вицепрезидента по инвестициям и инновациям Alexela Grupp
• 2021 – вошел в экспертную группу по зеленой политике при правительстве Эстонии