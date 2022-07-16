Марти Хяэль ⟩ Человек в «зеленых» очках, который не боится перемен в сфере энергетики

Но Хяэль понял, что курс на климатическую нейтральность и возобновляемую энергетику – это не сиюминутная мода, а кардинальный поворот в развитии общества, который лучше возглавить, чем потом пытаться догонять. За десятилетие он стал признанным специалистом в сфере зеленой энергетики, поэтому не удивительно, что в 2021 году, когда грянул энергетический кризис, Хяэль был приглашен в экспертную группу по зеленой политике, которую организовали при правительстве Эстонии. Его коллега Айво Адамсон сказал о нем: «Это человек с широчайшим кругозором и способностью основательно вникать в дело. Марти со страстью работает над тем, во что верит, и его драйв заряжает и окружающих».

К отопительному сезону

В эти жаркие дни на окраине Палдиски полным ходом идет строительство причала для судов, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ). Если строительство пройдет без сбоев, в ноябре он будет готов. Проект совместно реализуют два крупных частных инвестора. «Наша компания рекордными темпами за свой счет строит пирс, чтобы осенью, когда спрос на газ снова возрастет, мы были бы готовы принять плавучий терминал СПГ», – пояснил Марти Хяэль, занимающий должность руководителя проекта и вице-президента по инвестициям концерна Alexela Grupp.