Bellingcat и The Insider признаны в России «нежелательными»

Генеральная прокуратура РФ признала «нежелательной на территории России» деятельность расследовательского проекта Bellingcat, интернет-издания The Insider, а также зарегистрированного в Чехии Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы. Их работа «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», сообщила в пятницу, 15 июля, пресс-служба ведомства.

Bellingcat - международная команда расследователей и гражданских журналистов, работающая на основе открытых данных и информации в социальных сетях. The Insider - интернет-издание, которое специализируется на журналистских расследованиях. И те, и другие активно освещают войну, которую Россия ведет в Украине. Ранее Bellingcat и The Insider подготовили несколько громких расследований, в том числе об убийстве Бориса Немцова и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а также покушений на убийство Алексея Навального и Дмитрия Быкова.