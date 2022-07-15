Пт, 15.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Bellingcat и The Insider признаны в России «нежелательными»

Deutsche Welle
Bellingcat и The Insider признаны в России «нежелательными»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Основатель Bellingcat Христо Грозев на конференции Леннарта Мери в Таллинне.
Основатель Bellingcat Христо Грозев на конференции Леннарта Мери в Таллинне. Фото: LMC/Annika Haas

Генпрокуратура РФ заявила, что деятельность журналистов-расследователей из Bellingcat и The Insider «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», пишет Deutsche Welle. 

Генеральная прокуратура РФ признала «нежелательной на территории России» деятельность расследовательского проекта Bellingcat, интернет-издания The Insider, а также зарегистрированного в Чехии Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы. Их работа «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», сообщила в пятницу, 15 июля, пресс-служба ведомства.

Bellingcat - международная команда расследователей и гражданских журналистов, работающая на основе открытых данных и информации в социальных сетях. The Insider - интернет-издание, которое специализируется на журналистских расследованиях. И те, и другие активно освещают войну, которую Россия ведет в Украине. Ранее Bellingcat и The Insider подготовили несколько громких расследований, в том числе об убийстве Бориса Немцова и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а также покушений на убийство Алексея Навального и Дмитрия Быкова.

Закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях был подписан президентом страны Владимиром Путиным 23 мая 2015 года. В настоящее время в перечне, который ведет министерство юстиции РФ, значатся 56 организаций. Любая их деятельность на территории России запрещена, а сотрудничество с ними может привести к возбуждению уголовного дела и лишению свободы.

Ключевые слова
Наверх