В первые часы четверга, 14 июля, в Мульгимаа произошло тяжелое ДТП, когда в нескольких километрах от Абья-Палуойя в сторону Мыйзакюла, возле ремонтируемого моста Юсси пьяный мужчина, идущий по шоссе, был сбит автомобилем.
Шел посреди дороги: на шоссе автомобиль сбил пьяного пешехода
Шел посреди дороги: на шоссе автомобиль сбил пьяного пешехода
По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 1.45 в волости Мульги на 78-м километре шоссе Валга-Уулу. 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения шел посреди проезжей части и был сбит автомобилем Audi A6, за рулем которого была 25-летняя женщина.
Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.