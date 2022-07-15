Шел посреди дороги: на шоссе автомобиль сбил пьяного пешехода

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 1.45 в волости Мульги на 78-м километре шоссе Валга-Уулу. 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения шел посреди проезжей части и был сбит автомобилем Audi A6, за рулем которого была 25-летняя женщина.