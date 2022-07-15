Пт, 15.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Шел посреди дороги: на шоссе автомобиль сбил пьяного пешехода

rus.postimees.ee
Шел посреди дороги: на шоссе автомобиль сбил пьяного пешехода
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
ДТП произошло на шоссе Валга-Уулу.
ДТП произошло на шоссе Валга-Уулу. Фото: Elmo Riig

В первые часы четверга, 14 июля, в Мульгимаа произошло тяжелое ДТП, когда в нескольких километрах от Абья-Палуойя в сторону Мыйзакюла, возле ремонтируемого моста Юсси пьяный мужчина, идущий по шоссе, был сбит автомобилем.

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 1.45 в волости Мульги на 78-м километре шоссе Валга-Уулу. 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения шел посреди проезжей части и был сбит автомобилем Audi A6, за рулем которого была 25-летняя женщина.

Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.

Ключевые слова
Наверх