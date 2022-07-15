Пт, 15.07.2022
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Новая коалиция поддерживает возвращение украинских военных беженцев на родину

BNS
Новая коалиция поддерживает возвращение украинских военных беженцев на родину
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Председатели партий, которые вошли в новую коалицию.
Председатели партий, которые вошли в новую коалицию. Фото: Kermo Benrot

Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия обещают в своем коалиционном соглашении и дальше поддерживать подвергшуюся российской агрессии Украину и хотят создать благоприятные условия для возвращения на родину бежавших в Эстонию украинцев.

Эстония поддерживает продолжающуюся экономическую изоляцию Российской Федерации на уровне ЕС, в том числе полный запрет на перевозку российских товаров автомобильным и железнодорожным транспортом и их перевалку в портах. Эстония поддерживает Украину на всех международных уровнях, включая усилия Украины по вступлению в НАТО и ЕС.

«Для помощи украинским военным беженцам мы поддерживаем местные самоуправления и устанавливаем цель доступности изучения эстонского языка и направление украинских детей в эстоноязычную школу. Мы создаем программу поддержки возвращения домой украинских военных беженцев, обеспечиваем возможности поддерживать связь со своим языковым и культурным пространством, и мы окажем Украине помощь в застройке разрушенных регионов», — говорится в коалиционном договоре.

«Поддерживаем создание международного трибунала в связи с военной агрессией Российской Федерации и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях», — обещают политические партии, создающие новое правительство.

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