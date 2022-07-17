Журналист ⟩ Мое тело – мое дело. Это еще так?

К счастью, в Эстонии сейчас можно сделать аборт. Мы можем гордиться этим. Тем не менее в нашей стране люди при обсуждении этого вопроса разделяются на два лагеря. Есть те, кто считает, что аборт является одним из величайших грехов и должен быть запрещен. Другой лагерь думает ровно наоборот, приводя примеры жертв изнасилования, которые забеременели против своей воли и оказываются вынуждены рожать.

Аборт желателен по разным причинам. Например, женщина может захотеть сделать аборт, если у плода есть нарушения развития. Беременность также может угрожать здоровью женщины. Желать аборта может женщина, которая знает, что находится в насильственных отношениях, или которая финансово не в состоянии содержать ребенка. А иногда женщина может просто не хотеть ребенка.