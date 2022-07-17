Верховный суд США отменил право на аборт: теперь аборты запрещены более чем в половине штатов. Лишение этого права раскалывает не только американское общество, но и весь мир в целом.
Журналист ⟩ Мое тело – мое дело. Это еще так?
К счастью, в Эстонии сейчас можно сделать аборт. Мы можем гордиться этим. Тем не менее в нашей стране люди при обсуждении этого вопроса разделяются на два лагеря. Есть те, кто считает, что аборт является одним из величайших грехов и должен быть запрещен. Другой лагерь думает ровно наоборот, приводя примеры жертв изнасилования, которые забеременели против своей воли и оказываются вынуждены рожать.
Аборт желателен по разным причинам. Например, женщина может захотеть сделать аборт, если у плода есть нарушения развития. Беременность также может угрожать здоровью женщины. Желать аборта может женщина, которая знает, что находится в насильственных отношениях, или которая финансово не в состоянии содержать ребенка. А иногда женщина может просто не хотеть ребенка.
Женщина, которая хочет сделать аборт, не убийца. Это человек, который принимает решение о своем собственном теле. Кроме того, женщина должна быть единственной, у кого есть право голоса в этом вопросе. Почему? Потому что это ее тело. Мужчина не будет неделями изучать рисунок плитки на полу в ванной комнате, когда убивает тошнота. Мужчина не знает, что значит расширение вен на ногах, растяжки на животе и ощущение, что твое тело тебе больше не принадлежит. При этом неправильно и недопустимо, чтобы вся ответственность лежала исключительно на плечах женщин. Очень опасно не осознавать роль мужчин в таких ситуациях.
Крайне грустно наблюдать, что половое воспитание в Эстонии оказывается недостаточным скорее среди взрослых, чем среди подростков. Возможно, известной специалистке по сексуальному воспитанию Рите Хольм следовало бы провести несколько занятий в Рийгикогу или в Европарламенте, чтобы уважаемые господа узнали, что женщина не способна производить потомство сама по себе. Это означает, среди прочего, что защищенный половой акт должен быть приоритетом и для мужчин.
Кроме того, право человека на аборт должно поддерживаться страной, которая предлагает пособие в размере 19,18 евро в месяц для матери-одиночки. Противники абортов часто забывают об этом постыдном факте. Вообще, есть тенденция бороться за детей до тех пор, пока они не родятся.
Все, кто выступает за запрет абортов, якобы потому что они «за жизнь», на самом деле не за жизнь. Они не за того двенадцатилетнего ребенка, которого изнасиловал взрослый. Не за ту двадцатидвухлетнюю девушку, которая не в состоянии вырастить ребенка. Не за тридцатилетнюю женщину, которая умирает, вынашивая или рожая ребенка. Не за женщину, которая, наконец, просто не хочет ребенка, и чье душевное здоровье от этого может пострадать.
Делается аборт вследствие изнасилования или нет, женщина должна сохранять свою телесную автономию.