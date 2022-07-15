Сломанные тренажеры, пустые дозаторы для шампуня и расшатанные полки в бане – это лишь часть жалоб, поступающих от нынешних и бывших клиентов спортклуба Impuls. Но главной проблемой стали финансовые отношения, которые вышли из-под контроля несколько месяцев назад: в какой-то момент занимающийся спортом в клубе получает сообщение о задолженности и вдруг у него со счета снимают предоплату за несколько месяцев. Деньги за тренировки кочуют туда-сюда.
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Купающийся в долгах спортклуб снимает со счетов клиентов двойные суммы
Купающийся в долгах спортклуб снимает со счетов клиентов двойные суммы
Помимо того, что имеются проблемы с деньгами клиентов, Kredidiiinfo показывает, что у самого спортклуба имеется почти 70-тысячная задолженность перед Налогово-таможенным департаментом.