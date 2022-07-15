План гособороны Эстонии новой коалиции: сильный Кайтселийт и сотрудничество с союзниками

Как отмечается в переданном BNS тексте договора, новое правительство ставит своим приоритетом максимальное и быстрое развитие обороноспособности Эстонии в сотрудничестве с союзниками. Ускоренное развитие обороноспособности Эстонии должно основываться на военной компетенции командующего Силами обороны, на этой же основе формируется и доля расходов на оборону, выделяемых из ВВП.

Новая тройственная коалиция считает критически важным развивать воздушную и баллистическую оборону, усилить дальнобойную артиллерию и укрепление ополчения Кайтселийт, выделить на эти цели необходимые средства для роста кадров. Более сложные и дорогостоящие средства обороны будут продолжат развиваться при поддержке и в сотрудничестве с союзниками.

Новая правящая коалиция намерена также увеличить частоту проведения учений резервистов, чтобы обеспечить их еще более повышенную обороноспособность. Правительство также планирует увеличить финансирование Кайтселийта с целью повышения обороноспособности ополчения и обучения личного состава.

«Мы продолжим инвестиции на широкой основе в государственную оборону, в гражданскую оборону, а также в повышение информированности населения и в меры по преодолению кризисных ситуаций», — отмечается в коалиционном соглашении.