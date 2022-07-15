Держатели еврооблигаций Belarus-27 не смогли получить положенные им выплаты, поскольку министерство финансов Беларуси выплатило 22,9 млн долларов в белорусских рублях, пишет Deutsche Welle.
Moody's: Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу
Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, заявило в четверг, 14 июля, международное рейтинговое агентство Moody's. Днем ранее истек срок, в течение которого страна должна была выплатить 22,9 млн долларов по еврооблигациям Belarus-27. Однако министерство финансов Беларуси совершило этот платеж в национальной валюте - белорусских рублях, а потому держатели бондов не смогли получить положенные им выплаты.
Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27 на 600 млн долларов был размещен в июне 2017 года. Держателям обещали доходность 7,625 процента годовых Всего на международных финансовых рынках находятся пять выпусков белорусских евробондов на общую сумму 3,25 млрд долларов.
28 июня Беларусь вслед за Россией объявила, что переходит на погашение внешних долговых обязательств в национальной валюте. 22 июня указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях подписал президент РФ Владимир Путин. 27 июня Moody's сообщило о дефолте России по еврооблигациям.