Moody's: Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу

Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, заявило в четверг, 14 июля, международное рейтинговое агентство Moody's. Днем ранее истек срок, в течение которого страна должна была выплатить 22,9 млн долларов по еврооблигациям Belarus-27. Однако министерство финансов Беларуси совершило этот платеж в национальной валюте - белорусских рублях, а потому держатели бондов не смогли получить положенные им выплаты.

Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27 на 600 млн долларов был размещен в июне 2017 года. Держателям обещали доходность 7,625 процента годовых Всего на международных финансовых рынках находятся пять выпусков белорусских евробондов на общую сумму 3,25 млрд долларов.