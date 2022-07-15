Снижения акцизов на топливо не будет: как второе правительство Каллас собирается бороться с инфляцией в Эстонии?

Председатель EKRE Мартин Хельме был разочарован, что в коалиционном договоре нового правительства Каллас нет снижения акцизов на топливо. «Какой у вас план по снижению инфляции?» - спросил он председателя реформистов.

«Я согласна, что инфляция — это очень большая проблема, и не только в Эстонии, но и во всей Европе. Экономический рост также был разным. Экономический рост Эстонии в прошлом году составил 8,3 процента, а Финляндии - 3,3 процента. Из этого следуют и показатели инфляции», - сказала Кая Каллас.

По ее словам, у инфляции другие причины: жители Эстонии в основном отдавали предпочтение биржевым договорам. «В Финляндии, например, 90 процентов договоров с фиксированной ценой. Это означает, что по истечении срока действия этих договоров и там последует инфляция», - пояснила Каллас.