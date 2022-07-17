Один из самых известных курортов Эстонии – Нарва-Йыэсуу – зародился во второй половине XIX века и с тех пор неизменно привлекает отдыхающих на песчаные пляжи, в санатории и спа. Активное развитие курорта началось в 1870-х. Тогда планировалось, что появление необходимой для качественного отдыха инфраструктуры привлечет в поселок туристов и повысит уровень жизни.
На месте голодного города: как Нарва-Йыэсуу пережил недолгий, но впечатляющий расцвет
С XVIII века поселок назывался Гунгербург, в переводе с немецкого – «голодный город». Здесь жили рыбаки, а в эпоху промышленного подъема появилось несколько небольших предприятий. С 1870-х и до революции 1917 года Нарва-Йыэсуу богател и развивался, здесь появлялись вместительные санатории, отели, роскошные виллы, дачи поскромнее. Близость к Санкт-Петербургу привлекала сюда торговую и творческую элиту Российской Империи, а благодаря железной дороге и пароходному сообщению попасть на курорт можно было быстро и удобно. В 1886 году пожар уничтожил основной массив поселка, и на его месте по новой планировке возвели уже более знакомый нам Нарва-Йыэсуу.
Падение и взлет
В первое десятилетие после обретения Эстонией независимости число туристов сократилось. Свою роль сыграли в этом и общее падение уровня жизни, и новое государственное устройство. В 1925 году Нарва-Йыэсуу обрел статус города, в то же время жизнь снова стала налаживаться, и к 1930-м годах сюда устремились отдыхающие из Таллинна и других частей Эстонии.
Споры вызывало название курорта, которое не ограничивалось такими топонимами, как Гунгербург, Усть-Нарва (1914–1917) и Нарва-Йыэсуу. В документах на протяжении нескольких веков можно встретить еще несколько названий, так или иначе связанных со словом «река». Неудивительно, что в 1930-е обсуждалась идея переименования курорта, чтобы эффективнее привлекать туристов из-за рубежа.
Предлагались варианты Kuurort Narva и Narva Rand, предположительно более простые для произношения на других языках. В итоге все же было решено сохранить прежний топоним.
Стоит отметить, что в начале XX века пребывание на курорте несколько отличалось от того, к чему мы привыкли сегодня. Например, сто лет назад во многих местах еще действовали строгие требования к внешнему виду отдыхающих. (Полу)обнаженная натура могла стать предметом критики и порицания. Поэтому в ходу были даже специальные кабинки на колесах, которые с помощью лошади или работника крепкого сложения закатывались в воду, и находящийся внутри человек мог торжественно приступить к купанию, не попадая в чье-либо поле зрения.
Со временем, конечно, отношение стало демократичнее и к концу 1920-х годов использование мобильных кабинок сошло на нет. Некоторые пляжные услуги были платными. Имеется в виду не только аренда лежака или зонтика, но даже право посещения конкретного участка пляжа, прилегающего к тому или иному пансионату. Естественно, отдых не ограничивался купанием и солнечными ваннами. По вечерам в поселке бурлила культурная жизнь, устраивались поэтические, музыкальные и танцевальные вечера.
Чересполосица стилей
Также люди проводили время во множестве ресторанов и кафе разного ценового уровня и стиля. Основными центрами притяжения служили курзал (построенный в 1912 году вместо сгоревшего деревянного строения 1882 года) и Villa Capriccio – фешенебельный отель с рестораном, в архитектуре которого легко угадывается палладианское влияние. На пике деятельности курорта постояльцев принимали 14 различных пансионатов и отелей, а также десятки дач, активно сдававшихся в аренду.
Пожалуй, самым примечательным символом межвоенной эпохи, можно считать павильон, возведенный на побережье в 1935 году. Постройка павильона была приурочена к 60-летию курорта. Спроектированное инженерами Робертом Эдерма и Эрихом Оттингом здание в стиле функционализма включало все необходимое для хорошего пляжного отдыха – кафе с террасами, душевые и 200 кабинок для переодевания со шкафчиками, где можно было оставить вещи на время купания. Воспользоваться ими можно было за деньги, причем период аренды каждый мог выбрать на свое усмотрение – от часа до месяца. На момент постройки здание с площадью в 700 кв. м и длиной в 52 м было крупнейшим пляжным павильоном в Эстонии.
Выполненное преимущественно из древесины, здание было стильным, лаконичным и казалось легким за счет балконов и террас (в совокупности дающих еще 400 кв. м площади). Примечательна экономия, с которой возвели павильон: на стройке были заняты безработные, а в качестве материала частично использовались доски из разобранного бывшего здания театра. Павильон распахнул свои двери 10 июня 1935 года. в ходе праздничной церемонии, которую посетили тогдашние первые лица государства – президент Константин Пятс и главнокомандующий Йохан Лайдонер.
В торжественной речи на открытии павильона Пятс отметил, что он бывал на курортах в больших странах, и прежде не верил, что народ маленькой Эстонии способен с ними конкурировать. Но новое здание заставило его передумать: благодаря своей воле маленький народ может создать очень многое (газета Kaja от 11.06.1935). Однако век павильона оказался недолгим. Как большинство зданий в Нарва-Йыэсуу, он пострадал и был утрачен во время Второй мировой войны, проработав всего шесть неполных лет. На смену ему и другим пансионатам царского и межвоенного периода в дальнейшем пришли новые санатории с новыми отдыхающими, но это уже совсем другая история.
Дополнительно: Narva-Jõesuu – supelsaksad südames. К отдыхающим со всем сердцем – Нарва-Йыэсуу = Narva-Jõesuu – heart and soul to holidayers. – Narvа: SA Narva Muuseum, 2016. – 325 с. / Koostajad Merike Ivask, Svetlana Andrejeva, Madis Tuuder. – На эст., англ. и рус. яз.