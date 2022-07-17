На месте голодного города: как Нарва-Йыэсуу пережил недолгий, но впечатляющий расцвет

Пожалуй, самым примечательным символом межвоенной эпохи, можно считать павильон, возведенный на побережье в 1935 году. Постройка павильона была приурочена к 60-летию курорта. Спроектированное инженерами Робертом Эдерма и Эрихом Оттингом здание в стиле функционализма включало все необходимое для хорошего пляжного отдыха – кафе с террасами, душевые и 200 кабинок для переодевания со шкафчиками, где можно было оставить вещи на время купания. Воспользоваться ими можно было за деньги, причем период аренды каждый мог выбрать на свое усмотрение – от часа до месяца. На момент постройки здание с площадью в 700 кв. м и длиной в 52 м было крупнейшим пляжным павильоном в Эстонии.

Выполненное преимущественно из древесины, здание было стильным, лаконичным и казалось легким за счет балконов и террас (в совокупности дающих еще 400 кв. м площади). Примечательна экономия, с которой возвели павильон: на стройке были заняты безработные, а в качестве материала частично использовались доски из разобранного бывшего здания театра. Павильон распахнул свои двери 10 июня 1935 года. в ходе праздничной церемонии, которую посетили тогдашние первые лица государства – президент Константин Пятс и главнокомандующий Йохан Лайдонер.

В торжественной речи на открытии павильона Пятс отметил, что он бывал на курортах в больших странах, и прежде не верил, что народ маленькой Эстонии способен с ними конкурировать. Но новое здание заставило его передумать: благодаря своей воле маленький народ может создать очень многое (газета Kaja от 11.06.1935). Однако век павильона оказался недолгим. Как большинство зданий в Нарва-Йыэсуу, он пострадал и был утрачен во время Второй мировой войны, проработав всего шесть неполных лет. На смену ему и другим пансионатам царского и межвоенного периода в дальнейшем пришли новые санатории с новыми отдыхающими, но это уже совсем другая история.