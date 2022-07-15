В первые месяцы года Канцелярия президента по сравнению с другими бывшими главами государства возместила больше всего расходов Керсти Кальюлайд, однако, исходя из данных нескольких месяцев, нельзя сделать вывод, что президент, покинувшая свой пост в октябре прошлого года, имеет самые высокие расходы.
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Из экс-президентов больше всего расходов пришлось на Кальюлайд
Из экс-президентов больше всего расходов пришлось на Кальюлайд
Закон о должностных привилегиях предусматривает, что покинувшие пост главы государства получают пенсию, офисные помещения и автомобиль с водителем. Экс-президенты могут нанимать советников и помощников, работающих в Канцелярии президента. Администрация президента также в разумных пределах возмещает бывшим главам государств различные бытовые расходы.
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