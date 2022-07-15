Из экс-президентов больше всего расходов пришлось на Кальюлайд

Закон о должностных привилегиях предусматривает, что покинувшие пост главы государства получают пенсию, офисные помещения и автомобиль с водителем. Экс-президенты могут нанимать советников и помощников, работающих в Канцелярии президента. Администрация президента также в разумных пределах возмещает бывшим главам государств различные бытовые расходы.

«Сколько денег из бюджета этого года будет направлено на расходы президентов, можно будет точнее сказать спустя некоторое время, так как бытовые расходы ушедших с поста президентов и вдовы Леннарта Мери Хелле Мери возмещаются из бюджета Канцелярии президента на основании компенсационных требований», — пояснила пресс-секретарь Офиса президента Эпп-Маре Кукемельк.