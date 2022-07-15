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Из экс-президентов больше всего расходов пришлось на Кальюлайд

Андрес Эйнманн
Из экс-президентов больше всего расходов пришлось на Кальюлайд
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Расходы экс-президентов и их супругов покрываются Офисом президента. Слева направо Арнольд и Ингрид Рюйтель, Сирье и Алар Карис, Керсти Кальюлайд и Георги-Рене Максимовски, а также Иева и Тоомас Хендрик Ильвес.
Расходы экс-президентов и их супругов покрываются Офисом президента. Слева направо Арнольд и Ингрид Рюйтель, Сирье и Алар Карис, Керсти Кальюлайд и Георги-Рене Максимовски, а также Иева и Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Фото: Mihkel Maripuu

В первые месяцы года Канцелярия президента по сравнению с другими бывшими главами государства возместила больше всего расходов Керсти Кальюлайд, однако, исходя из данных нескольких месяцев, нельзя сделать вывод, что президент, покинувшая свой пост в октябре прошлого года, имеет самые высокие расходы.

Закон о должностных привилегиях предусматривает, что покинувшие пост главы государства получают пенсию, офисные помещения и автомобиль с водителем. Экс-президенты могут нанимать советников и помощников, работающих в Канцелярии президента. Администрация президента также в разумных пределах возмещает бывшим главам государств различные бытовые расходы.

«Сколько денег из бюджета этого года будет направлено на расходы президентов, можно будет точнее сказать спустя некоторое время, так как бытовые расходы ушедших с поста президентов и вдовы Леннарта Мери Хелле Мери возмещаются из бюджета Канцелярии президента на основании компенсационных требований», — пояснила пресс-секретарь Офиса президента Эпп-Маре Кукемельк.

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