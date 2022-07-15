Победителем конкурса на пост главного редактора телеканалов ETV и ETV2, входящих в структуру Эстонского национального телерадиовещания (ERR), стал Урмас Ору. К руководству каналами он приступит 25 июля.
Руководить телеканалами ETV и ETV2 станет Урмас Ору
Руководить телеканалами ETV и ETV2 станет Урмас Ору
Урмас Ору более 16 лет занимал пост генерального директора Kanal 2, а последние пять лет был членом правления ERR, отвечая за телевизионные редакции и производство телепередач.
Объединить должности главредов ETV и ETV2 ERR решил в начале июня, сообщил в пятницу портал новостей вещания.
"Каналам на эстонском языке необходимо общее видение. Кроме того, это позволит более эффективно планировать производственный процесс и программы обоих телеканалов", - пояснял ранее председатель правления ERR Эрик Роозе.
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