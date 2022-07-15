Руководить телеканалами ETV и ETV2 станет Урмас Ору

Урмас Ору более 16 лет занимал пост генерального директора Kanal 2, а последние пять лет был членом правления ERR, отвечая за телевизионные редакции и производство телепередач.

Объединить должности главредов ETV и ETV2 ERR решил в начале июня, сообщил в пятницу портал новостей вещания.