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Эксперимент ⟩ Доставка еды от Bolt: компания умывает руки от налогов и санитарных норм, государство противоречит само себе, а курьер остается в замешательстве

Марк Ефимов
, летний репортер
Доставка еды от Bolt: компания умывает руки от налогов и санитарных норм, государство противоречит само себе, а курьер остается в замешательстве
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Летний репортер устроился в Bolt Food с целью разобраться, как устроена оплата налогов в популярной платформе по доставке еды.
Летний репортер устроился в Bolt Food с целью разобраться, как устроена оплата налогов в популярной платформе по доставке еды. Фото: Kermo Benrot

Сервис доставки еды Bolt Food не раз становился объектом критики из-за того, что компания платит курьерам, но отказывается заниматься налогами. В ходе эксперимента мы выяснили, что вопросы есть не только в связи с налогами и трудовым законодательством – компания еще штампует счета за курьеров, а пищевая безопасность не очень тревожит Bolt.

Законодательство гласит: если компания платит частному лицу деньги за его труд, то фирма должна удержать с этой суммы подоходный налог, сумму страхования по безработице и заплатить социальный налог. Но Bolt этого не делает, рассматривая курьеров как самостоятельных партнеров, которые сами должны заниматься налоговыми вопросами. 

Эксперимент показал, как схема выглядит с точки зрения курьера: как он получает оплату за выполненные заказы, какие налоги вычитаются из полученной суммы и как оплатить оставшиеся налоги. Оказалось, что, кроме налогового и трудового законодательства, у компании достаточно своеобразное отношение и к санитарным нормам.

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