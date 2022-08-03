Эксперимент ⟩ Доставка еды от Bolt: компания умывает руки от налогов и санитарных норм, государство противоречит само себе, а курьер остается в замешательстве

Сервис доставки еды Bolt Food не раз становился объектом критики из-за того, что компания платит курьерам, но отказывается заниматься налогами. В ходе эксперимента мы выяснили, что вопросы есть не только в связи с налогами и трудовым законодательством – компания еще штампует счета за курьеров, а пищевая безопасность не очень тревожит Bolt.