Сервис доставки еды Bolt Food не раз становился объектом критики из-за того, что компания платит курьерам, но отказывается заниматься налогами. В ходе эксперимента мы выяснили, что вопросы есть не только в связи с налогами и трудовым законодательством – компания еще штампует счета за курьеров, а пищевая безопасность не очень тревожит Bolt.
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Эксперимент ⟩ Доставка еды от Bolt: компания умывает руки от налогов и санитарных норм, государство противоречит само себе, а курьер в замешательстве
Доставка еды от Bolt: компания умывает руки от налогов и санитарных норм, государство противоречит само себе, а курьер в замешательстве
Законодательство гласит: если компания платит частному лицу деньги за его труд, то фирма должна удержать с этой суммы подоходный налог, сумму страхования по безработице и заплатить социальный налог. Но Bolt этого не делает, рассматривая курьеров как самостоятельных партнеров, которые сами должны заниматься налоговыми вопросами.
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