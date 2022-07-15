Заявление Каи Каллас: у нас есть только один враг – Россия

«Я стою перед вами за трибуной уже в третий раз как кандидат в премьер-министры Эстонской Республики. Можно даже сказать, что это становится традицией», – сказала Каллас членам Рийгикогу. Она отметила, что полтора года назад Рийгикогу дал ей мандат на формирование правительственного союза с Центральной партией. «Сегодня созданная в то время коалиция завершила свою деятельность, и я обращаюсь к вам с видением того, как вести Эстонию до следующих выборов в Рийгикогу вместе с социал-демократами и "Отечеством"», – подчеркнула она.

«Несмотря на то, что коалиция с Центристской партией закончилась, я не хочу в плохом свете вспоминать сотрудничество с ними. По большей части наше сотрудничество, особенно в кабинете министров, было хорошим и эффективным. Жизнь сложилась так, что мы оказались во главе страны в очень тяжелое время, и временами казалось, что хуже уже быть не может. На данный момент я не так оптимистична в отношении последнего», – сказала Каллас.

На международном уровне Эстония на хорошем счету