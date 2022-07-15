Председатель Партии реформ Кая Каллас обратилась к членам Рийгикогу за мандатом на формирование нового правительства. В своей речи она вспомнила о предыдущей коалиции с Центристской партией, а также об имидже Эстонии на международной арене.
Заявление Каи Каллас: у нас есть только один враг – Россия
«Я стою перед вами за трибуной уже в третий раз как кандидат в премьер-министры Эстонской Республики. Можно даже сказать, что это становится традицией», – сказала Каллас членам Рийгикогу. Она отметила, что полтора года назад Рийгикогу дал ей мандат на формирование правительственного союза с Центральной партией. «Сегодня созданная в то время коалиция завершила свою деятельность, и я обращаюсь к вам с видением того, как вести Эстонию до следующих выборов в Рийгикогу вместе с социал-демократами и "Отечеством"», – подчеркнула она.
«Несмотря на то, что коалиция с Центристской партией закончилась, я не хочу в плохом свете вспоминать сотрудничество с ними. По большей части наше сотрудничество, особенно в кабинете министров, было хорошим и эффективным. Жизнь сложилась так, что мы оказались во главе страны в очень тяжелое время, и временами казалось, что хуже уже быть не может. На данный момент я не так оптимистична в отношении последнего», – сказала Каллас.
На международном уровне Эстония на хорошем счету
«У Эстонии много друзей в мире. Одним из крупнейших достижений нашего правительства, находящегося у власти с начала прошлого года, является восстановление доверительных отношений с нашими союзниками. Эстония является признанным и уважаемым игроком на международной арене», - подчеркнула Каллас. Она отметила, что Эстония в глазах всего мира значительно больше, чем может показать численность нашего населения или общий объем производства. «У нас есть друзья среди руководителей государств и стран, и мы можем гордиться этим», — сказала Каллас.
«У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем отрицать тот факт, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более небезопасным, чем это казалось некоторое время назад. Сегодня мы переживаем самый серьезный кризис в области безопасности с момента обретения нами независимости. Поэтому предыдущее правительство еще в январе перед войной предприняло превентивные меры и увеличило инвестиции в гособорону», – сказала Каллас в Рийгикогу. Она добавила, что Россия внесла существенный вклад в резкое повышение цен на энергоносители и через это в инфляцию и проблемы благополучия людей, надеясь внести нестабильность в общество.
«Россия своим поведением показала, сколько боли может причинить всему миру одна большая и злая страна. Поведение России недвусмысленно напомнило нам еще раз давно известную истину – никогда больше в одиночку, никогда больше под влиянием России», – заявила Каллас.