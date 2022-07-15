Новая коалиция хочет сократить срок рассмотрения важных энергопроектов до трех лет

Новая правящая коалиция в Эстонии ставит своей целью, среди прочего, сократить длительность составления планировок и процесса рассмотрения разрешений, а также обещает в течение не более трех лет провести процесс рассмотрения важных для государства и трансграничных проектов в секторе энергетики, в том числе, оценку влияния на окружающую среду.