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Новая коалиция хочет сократить срок рассмотрения важных энергопроектов до трех лет

BNS
Новая коалиция хочет сократить срок рассмотрения важных энергопроектов до трех лет
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Электрические ветряные турбины ветропарка Виртсу.
Электрические ветряные турбины ветропарка Виртсу. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Новая правящая коалиция в Эстонии ставит своей целью, среди прочего, сократить длительность составления планировок и процесса рассмотрения разрешений, а также обещает в течение не более трех лет провести процесс рассмотрения важных для государства и трансграничных проектов в секторе энергетики, в том числе, оценку влияния на окружающую среду.

Как отмечается в переданном BNS тексте соглашения Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии, новое правительство также ставит своей целью под управлением координатора зеленого поворота в Госканцелярии провести аудит процессов планирования, оценок влияния на окружающую среду и выдачи разрешений с целью ускорить реализацию проектов использования восстанавливаемых источников энергии.

Новая коалиция намерена также утвердить комплексное разрешение на строительство морских парков ветровых электрогенераторов и внести поправки в Закон о планировании, чтобы обязать местные самоуправления отражать в процессе общего планирования территории, подходящие для строительства на них мощностей, использующих восстанавливаемую энергию.

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