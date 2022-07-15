Новая правящая коалиция в Эстонии ставит своей целью, среди прочего, сократить длительность составления планировок и процесса рассмотрения разрешений, а также обещает в течение не более трех лет провести процесс рассмотрения важных для государства и трансграничных проектов в секторе энергетики, в том числе, оценку влияния на окружающую среду.
Новая коалиция хочет сократить срок рассмотрения важных энергопроектов до трех лет
Новая коалиция хочет сократить срок рассмотрения важных энергопроектов до трех лет
Как отмечается в переданном BNS тексте соглашения Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии, новое правительство также ставит своей целью под управлением координатора зеленого поворота в Госканцелярии провести аудит процессов планирования, оценок влияния на окружающую среду и выдачи разрешений с целью ускорить реализацию проектов использования восстанавливаемых источников энергии.
Новая коалиция намерена также утвердить комплексное разрешение на строительство морских парков ветровых электрогенераторов и внести поправки в Закон о планировании, чтобы обязать местные самоуправления отражать в процессе общего планирования территории, подходящие для строительства на них мощностей, использующих восстанавливаемую энергию.