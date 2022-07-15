Награды лучших игроков женской футбольной Лиги чемпионов получили команды «Флора» и «Вапрус»

Женская команда «Флоры» показала в июне прекрасный уровень – в трех встречах они одержали три победы и забили 16 голов. Сначала обыграли тартускую «Таммеку» 8:0, затем со счетом 3:0 – Табасалу и затем со счетом 5:2 обыграли столичный «Калев». Лиллемяэ забивала в каждой игре, а на матче с «Калевом» записала и хет-трик.