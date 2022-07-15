Лучшим игроком июня женской Лиги чемпионов выбрали крайнюю нападающую таллиннской «Флоры» Мари Лийс Лиллемяэ, а лучшим тренером – руководителя пярнуской команды «Вапрус» Анастасию Щербаченю.
Награды лучших игроков женской футбольной Лиги чемпионов получили команды «Флора» и «Вапрус»
Награды лучших игроков женской футбольной Лиги чемпионов получили команды «Флора» и «Вапрус»
Женская команда «Флоры» показала в июне прекрасный уровень – в трех встречах они одержали три победы и забили 16 голов. Сначала обыграли тартускую «Таммеку» 8:0, затем со счетом 3:0 – Табасалу и затем со счетом 5:2 обыграли столичный «Калев». Лиллемяэ забивала в каждой игре, а на матче с «Калевом» записала и хет-трик.
«Вапрус» также записал победы в матчах, шедших в июне в зачет. Благодаря прекрасным результатам «Вапрус» заработал столько же баллов, сколько и располагающийся на третьем месте «Калев».
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