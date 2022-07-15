Депутаты Европарламента, в том числе заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Урмас Паэт, в обращении, направленном председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, требуют, чтобы седьмой пакет санкции против России был завершен на заседании Совета ЕС по иностранным делам 18 июля.
Депутаты Европарламента требуют ужесточения санкций против России
По словам Урмаса Паэта, заместителя председателя комитета по иностранным делам Европарламента, необходимо лишить Россию возможности вести войну. «Нынешние санкции Евросоюза — это шаг в правильном направлении, но их все еще недостаточно, — сказал Паэт. Поэтому мы требуем от Совета иностранных дел ЕС установить ускоренное газовое эмбарго и в целом от ЕС действовать быстрее, чтобы избавиться от зависимости от российского газа».
Паэт добавил, что седьмой пакет санкций также должен исправить пробелы, оставленные предыдущими санкциями. «Например, все российские банки, в том числе Газпромбанк, должны быть исключены из международной платежной системы SWIFT, — сказал он. Все санкции, которые ЕС вводит в отношении России, должны распространяться и на Беларусь».
При этом депутаты в своем обращении считают, что постепенное прекращение импорта российской нефти и угля необходимо ускорить. «Любое давление России с целью создания новых лазеек в законодательстве, в том числе в отношении Калининградской области, должно быть немедленно отвергнуто», — говорится в письме депутатов.
Паэт подчеркнул, что ни о какой усталости от войны в Европе не может быть и речи. «Украина должна получить контроль над всей своей территорией», — добавил он.