Депутаты Европарламента требуют ужесточения санкций против России

По словам Урмаса Паэта, заместителя председателя комитета по иностранным делам Европарламента, необходимо лишить Россию возможности вести войну. «Нынешние санкции Евросоюза — это шаг в правильном направлении, но их все еще недостаточно, — сказал Паэт. Поэтому мы требуем от Совета иностранных дел ЕС установить ускоренное газовое эмбарго и в целом от ЕС действовать быстрее, чтобы избавиться от зависимости от российского газа».

Паэт добавил, что седьмой пакет санкций также должен исправить пробелы, оставленные предыдущими санкциями. «Например, все российские банки, в том числе Газпромбанк, должны быть исключены из международной платежной системы SWIFT, — сказал он. Все санкции, которые ЕС вводит в отношении России, должны распространяться и на Беларусь».

При этом депутаты в своем обращении считают, что постепенное прекращение импорта российской нефти и угля необходимо ускорить. «Любое давление России с целью создания новых лазеек в законодательстве, в том числе в отношении Калининградской области, должно быть немедленно отвергнуто», — говорится в письме депутатов.