Яанус Тамкиви: назначение Мадиса Калласа министром стало большим сюрпризом

«Новая волостная управа недолго смогла проработать. Смена руководства стала для меня большим сюрпризом», - сказал BNS Тамкиви. Сам Мадис Каллас сообщил Тамкиви о том, что он стал кандидатом в министры, после того как принял предложение Социал-демократической партии.

Тамкиви пока не может сказать, соберется ли волостное собрание на внеочередное заседание в июле для избрания нового волостного старейшины. «Исполнять обязанности волостного старейшины может Микк Туйск. Конечно, вопрос для собрания, как долго он будет исполнять обязанности и кто будет волостным старейшиной», — сказал Тамкиви, ранее также работавший министром окружающей среды.

Очередное заседание волостного собрания Сааремаа состоится 26 августа. «Если выяснится, что заседание нужно провести раньше, оно будет созвано раньше. Я пока не могу этого сказать, потому что мы еще не договорились об этом», - заявил глава собрания.

По словам Тамкиви, вероятно, необходимо ввести одного нового человека в волостную управу Сааремаа, поскольку в противном случае в структуре будет отсутствовать один человек. «Если будет внеочередное заседание и будет избран волостной старейшина, также должен быть назначен новый член волостной управы», — сказал Тамкиви.