Сегодня «Левадия» играет матч с «Таммекой»

С «Таммекой» в этом сезоне бело-зелёные успели сыграть уже дважды. В начале апреля на Sportland Arena была одержана уверенная победа со счётом 4:0. Вторая встреча прошла также в апреле, в конце месяца, тогда победу «Левадии» принёс гол Расмуса Пеэтсона.

За девятнадцать туров Премиум-лиги «Левадия» набрала 48 очков и уверенно занимает второе место в турнирной таблице. «Таммека» с 18 очками занимает шестое место. Интерес этой встрече добавляет тот факт, что для исполняющего обязанности главного тренера «Левадии» Ивана Стойковича это будет дебют в Премиум-лиге. Изменения в тренерском штабе есть и у «Таммеки», ушедшего в отставку главного тренера Мигеля Сантоса заменяет Марти Пяхн.

Исполняющий обязанности главного тренера ФКИ «Левадия» Иван Стойкович на пресс-конференции отметил:

«В прошлых играх против «Таммеки» «Левадии» было нелегко. Будет сложная игра. Нам будет противостоять хорошо организованная команда с чётким руководством и чёткими идеями. Они сменили тренера, но я не думаю, что они кардинально сменили свою игру. Мы хорошо всё проанализировали и готовы к этой игре. Мне кажется, что мы фавориты в этом матче. Едем только за победой».

Фланговый защитник Маркус Юргенсон: «Мы полностью сосредоточены на игре против «Таммеки». Игроки, тренеры и весь персонал клуба работают над тем, чтобы выиграть следующую игру. Не имеет значения кто главный тренер и какие игроки, так было всегда».