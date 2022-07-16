Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Выступление певца Стефана

Стефан. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

● 21 июля в 18:00 яхтенный порт Haven Kakumäe (Ноода-теэ, 8)

Стефан Айрапетян – эстонский певец и автор песен, родился в Вильянди в армянской семье. Поет с раннего детства под руководством Хеди-Кай Пай, своего педагога по вокалу, и выиграл множество конкурсов. Представлял Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине с песней Hope.

Летняя классика в Кадриорге: «Сказки муз»

Кадриоргский дворец. Фото: Shutterstock

● 21 июля в 19:00 Кадриоргский дворец (Вейценберги, 37)

Анна-Лийза Эллер (каннель) недавно получила ежегодную награду в сфере звукового искусства Фонда культуры за альбом, сочетающий звучание кантеле с барочной и современной музыкой (Strings Attached: The Voice of Kannel, Harmonia Mundi). На концерте Эллер исполнит аранжировки авторов эпохи Возрождения, импровизации и новую музыку.

Ида-Вирумаа

Стендап-шоу Comedy Estonia

● 22 июля в 19:00 (на эстонском языке) театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)

Comedy Estonia зародилась более десяти лет назад, когда австралиец Луис Зезеран с помощью друзей занялся организацией небольших мероприятий в Тарту и Таллинне. Из них выросла внушительная эстонская стендап-группа. Луис Зезеран и группа Comedy Estonia хорошо известны в стране – они не только организуют стендап-вечера с участием своих резидентов, но и привозят в Эстонию известных иностранных комиков, в числе которых есть Джимми Карр и Габриэль Иглесиас.

Экскурсия «Скрытые символы в росписи храма»

Церковь Нарвской иконы Божией Матери. Фото: Shutterstock

● 21 июля в 18:00 церковь Нарвской иконы Божией Матери (Раквере, 39, Нарва)