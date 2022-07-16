Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 16 по 23 июля.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
Таллинн
Концерт группы The Rasmus
● 17 июля в 19:00 монастырь Святой Биргитты (Меривялья-теэ, 18)
В Пирита с концертом выступит честь и гордость финнов – рок-группа The Rasmus, продавшая более пяти миллионов альбомов по всему миру и участвовавшая в этом году в «Евровидении». Одна из ярчайших звезд финского поп-рока, The Rasmus ведет свою историю с 1994 года. За более чем два десятка лет группа выпустила девять альбомов, чьи хиты вызывают восторг поклонников поп-музыки. Своей сценической энергией The Rasmus завоевали миллионы сердец по всему миру.
Йога для начинающих
● 20 июля в 19:00 парк Хирве (Висмари, 2)
Вы наверняка слышали о такой пользе йоги, как эластичность мышц, улучшение психического здоровья и качества сна. Есть много положительных эффектов йоги, и она подходит для всех людей вне зависимости от пола, возраста и степени гибкости. Приходите и освобождайте ваше тело от напряженности, улучшайте свое психическое и физическое самочувствие и заканчивайте теплые летние вечера расслабляющей йогой под открытым небом. Тренировка по йоге пройдет под руководством опытного тренера Кристы Кестер. Мероприятие бесплатное.
Концерт ансамбля Kangelased
● 20 июля в 19:00 (бесплатно) парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)
Управа района Кристийне приглашает всех в среду, в 19 часов, в парк Лёвенру, где в рамках серии концертов «Музыкальное лето в парке Лёвенру» выступит ансамбль Kangelased. Это традиционное культурное мероприятие собирает лучших эстонских музыкантов в красивом парке. На бесплатном мероприятии посетителей ждут торговые палатки, розыгрыш и живая музыка.
Выступление певца Стефана
● 21 июля в 18:00 яхтенный порт Haven Kakumäe (Ноода-теэ, 8)
Стефан Айрапетян – эстонский певец и автор песен, родился в Вильянди в армянской семье. Поет с раннего детства под руководством Хеди-Кай Пай, своего педагога по вокалу, и выиграл множество конкурсов. Представлял Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине с песней Hope.
Летняя классика в Кадриорге: «Сказки муз»
● 21 июля в 19:00 Кадриоргский дворец (Вейценберги, 37)
Анна-Лийза Эллер (каннель) недавно получила ежегодную награду в сфере звукового искусства Фонда культуры за альбом, сочетающий звучание кантеле с барочной и современной музыкой (Strings Attached: The Voice of Kannel, Harmonia Mundi). На концерте Эллер исполнит аранжировки авторов эпохи Возрождения, импровизации и новую музыку.
Ида-Вирумаа
Стендап-шоу Comedy Estonia
● 22 июля в 19:00 (на эстонском языке) театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
Comedy Estonia зародилась более десяти лет назад, когда австралиец Луис Зезеран с помощью друзей занялся организацией небольших мероприятий в Тарту и Таллинне. Из них выросла внушительная эстонская стендап-группа. Луис Зезеран и группа Comedy Estonia хорошо известны в стране – они не только организуют стендап-вечера с участием своих резидентов, но и привозят в Эстонию известных иностранных комиков, в числе которых есть Джимми Карр и Габриэль Иглесиас.
Экскурсия «Скрытые символы в росписи храма»
● 21 июля в 18:00 церковь Нарвской иконы Божией Матери (Раквере, 39, Нарва)
Нарвский музей приглашает посетить новую экскурсию «Скрытые символы в росписи храма». Все христианское изобразительное искусство пронизано глубоким символизмом с первых веков своего существования. Символика неотделима от церковного искусства: оно хранит сакральные знания, которые могут быть переданы лишь в зашифрованном виде. Что кодирует монументальная церковная живопись? Какие послания и сюжеты несут яркие храмовые росписи? Все это можно узнать на материале живописи в православном храме в честь Нарвской иконы Божией Матери, исполненном в византийском стиле в начале XXI века. Разгадать древние христианские коды поможет научный сотрудник Нарвского музея, Юлия Хлыстун.