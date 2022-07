Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Таллинн

Концерт группы The Rasmus

В Пирита с концертом выступит честь и гордость финнов – рок-группа The Rasmus, продавшая более пяти миллионов альбомов по всему миру и участвовавшая в этом году в «Евровидении». Одна из ярчайших звезд финского поп-рока, The Rasmus ведет свою историю с 1994 года. За более чем два десятка лет группа выпустила девять альбомов, чьи хиты вызывают восторг поклонников поп-музыки. Своей сценической энергией The Rasmus завоевали миллионы сердец по всему миру.