В четверг, 14 июля, в 10 утра в полицию поступило сообщение, что в Тарту на строительном объекте на улице Хоммику 62-летний мужчина упал с прицепа грузовика.
Подробности трагедии на стройплощадке: погиб гражданин Украины
Подробности трагедии на стройплощадке: погиб гражданин Украины
Упавший с прицепа мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался. Для расследования обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ингмар Лаас уточнил, что 62-летний гражданин Украины работал на строительном объекте, где прикрепил бетонные панели на прицепе грузовика к цепям крана. «В какой-то момент мужчина с высоты нескольких метров упал спиной с бетонных панелей на асфальт. К сожалению, он получил такие тяжелые травмы, что медики не смогли спасти ему жизнь», — сказал Лаас.
По предварительным данным, на пострадавшем не было защитной каски, но все подробности случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.