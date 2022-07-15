Лабораторный анализ, полученный в пятницу, 15 июля, подтверждает, что липкие сероватые комки, обнаруженные на северном побережье Хийумаа и Сааремаа, не содержат нефть и состоят в основном из животного или растительного жира.
Выяснилось, из чего состоят липкие комочки, обнаруженные на побережье Хийумаа и Сааремаа
Точный состав вещества определить не удалось, так как на него сильно влияет окружающая среда. Скорее всего, одно и то же вещество попало и на Сааремаа, и на Хийумаа, некоторые различия связаны с воздействием окружающей среды.
«Если это не продукт химической промышленности, а жир, то это хорошая новость с точки зрения окружающей среды», — сказал советник Департамента окружающей среды Химот Маран. «Жировые загрязнения довольно неприятны и вызывают проблемы у людей и домашних животных, но в таких количествах не наносят существенного ущерба природе».
Вчера Спасательный департамент в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды вручную собрал загрязнение на полуторакилометровой полосе пляжа в районе Тагалахе.
По словам начальника Сааремааского спасательного района Маргуса Линдмяэ, на это для девяти человек ушло менее трех часов и всего было собрано 240 кг загрязнений, что является небольшим количеством с точки зрения загрязнения. «На данный момент о загрязнении Сааремаа больше ничего не известно», — подтвердил Линдмяэ.
Учитывая, что обнаруженное загрязнение не представляет угрозы для природы, загрязнение, обнаруженное примерно в 20 километрах на побережья Хийумаа, не будет устранено с помощью рабочей силы. «Однако мы благодарны всем жителям и друзьям Хийумаа, которые готовы внести свой вклад в очистку окружающей среды и хотят избавиться от жировых загрязнений», — сказал старейшина волости Хийумаа Херго Тасуя.