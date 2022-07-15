Выяснилось, из чего состоят липкие комочки, обнаруженные на побережье Хийумаа и Сааремаа

Точный состав вещества определить не удалось, так как на него сильно влияет окружающая среда. Скорее всего, одно и то же вещество попало и на Сааремаа, и на Хийумаа, некоторые различия связаны с воздействием окружающей среды.

«Если это не продукт химической промышленности, а жир, то это хорошая новость с точки зрения окружающей среды», — сказал советник Департамента окружающей среды Химот Маран. «Жировые загрязнения довольно неприятны и вызывают проблемы у людей и домашних животных, но в таких количествах не наносят существенного ущерба природе».

Вчера Спасательный департамент в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды вручную собрал загрязнение на полуторакилометровой полосе пляжа в районе Тагалахе.

По словам начальника Сааремааского спасательного района Маргуса Линдмяэ, на это для девяти человек ушло менее трех часов и всего было собрано 240 кг загрязнений, что является небольшим количеством с точки зрения загрязнения. «На данный момент о загрязнении Сааремаа больше ничего не известно», — подтвердил Линдмяэ.