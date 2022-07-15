В 29 лет скончался Александр Козлов – бывший игрок «Спартака», сообщает "Чемпионат". Козлов являлся футболистом команды с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч. Александр Козлов становился серебряный призёром чемпионата России сезона-2011/2012 и победителем Первенства ПФЛ сезона-2014/2015.
Бывший футболист московского «Спартака» умер в 29 лет
Бывший футболист московского «Спартака» умер в 29 лет
Сообщается, что причиной смерти футболиста стал оторвавшийся тромб. По информации источника, это случилось прямо во время тренировки любительской команды «Зоркий», за которую он играл в последнее время.