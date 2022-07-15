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Бывший футболист московского «Спартака» умер в 29 лет

rus.postimees.ee
Бывший футболист московского «Спартака» умер в 29 лет
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

В 29 лет скончался Александр Козлов – бывший игрок «Спартака», сообщает "Чемпионат". Козлов являлся футболистом команды с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч. Александр Козлов становился серебряный призёром чемпионата России сезона-2011/2012 и победителем Первенства ПФЛ сезона-2014/2015.

Сообщается, что причиной смерти футболиста стал оторвавшийся тромб. По информации источника, это случилось прямо во время тренировки любительской команды «Зоркий», за которую он играл в последнее время.

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