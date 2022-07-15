Советские памятники: сносим, потому что помним!

По данным Департамента охраны памятников старины, сегодня в нашей стране под охраной находятся всего три советских памятника: мемориал Техумарди, монумент Тагавере на Сааремаа и скульптура "Каменный Юри" на Хийумаа. Именно это дает право переносить остальные мемориальные доски, стелы, звёзды, танки, пушки и другие символы Красной Армии в соответствии с законом, который направлен на защиту мест исторических военных захоронений, а не на охрану памятников.

Мертвые души на службе Кремля

Конечно, многие приверженцы «Русского мира», а именно так и воспринимаются символы Красной Армии, независимо от того, к какому историческому периоду они относятся, спекулятивно смешивают понятия захоронений и монументов, стараясь умышленно выдать факты перезахоронения тел павших во время боевых действий и демонтажа самих памятников, часто сомнительного архитектурного качества, за акты вандализма.

Однако закон однозначно указывает на то, что можно перезахоронить останки, если могила находится в неподходящем месте, а именно в парковой зеленой зоне, в месте плотной застройки за пределами кладбища или же в местах проведения массовых мероприятий, где расположены не связанные с могилами сооружения, а также в прочих местах, где с военным захоронением невозможно обращаться достойно.