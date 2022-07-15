Вопросы перезахоронения жертв войн регулирует Закон об охране военных захоронений, и часть 1 статьи 8 закона гласит, что останки следует перезахоронить, если могила находится в неподходящем месте. А как относиться к памятникам? И о чем свидетельствуют происходящие сейчас снос советских памятников и перезахоронение тел погибших?
Советские памятники: сносим, потому что помним!
По данным Департамента охраны памятников старины, сегодня в нашей стране под охраной находятся всего три советских памятника: мемориал Техумарди, монумент Тагавере на Сааремаа и скульптура "Каменный Юри" на Хийумаа. Именно это дает право переносить остальные мемориальные доски, стелы, звёзды, танки, пушки и другие символы Красной Армии в соответствии с законом, который направлен на защиту мест исторических военных захоронений, а не на охрану памятников.
Мертвые души на службе Кремля
Конечно, многие приверженцы «Русского мира», а именно так и воспринимаются символы Красной Армии, независимо от того, к какому историческому периоду они относятся, спекулятивно смешивают понятия захоронений и монументов, стараясь умышленно выдать факты перезахоронения тел павших во время боевых действий и демонтажа самих памятников, часто сомнительного архитектурного качества, за акты вандализма.
Однако закон однозначно указывает на то, что можно перезахоронить останки, если могила находится в неподходящем месте, а именно в парковой зеленой зоне, в месте плотной застройки за пределами кладбища или же в местах проведения массовых мероприятий, где расположены не связанные с могилами сооружения, а также в прочих местах, где с военным захоронением невозможно обращаться достойно.
Последний пункт, на мой взгляд, особенно важен, так как накладывает на органы самоуправления некие обязательства этического плана по поддержанию памятников в порядке, к которому те же ревнители советского прошлого относятся легкомысленно. Я лично не один раз был свидетелем символов побед Красной Армии, заваленных сгнившими цветами, пустыми бутылками и мусором. Это и понятно - для «почитающих подвиг отцов и дедов» важна позиция, а не забота о памятнике. В то же время, у муниципалитетов средства на уборку «следов русского патриотизма» бюджетом не предусмотрены.
Но это еще полбеды. На протяжении десятков лет терпели, убирали, подкрашивали, но с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году ситуация с восприятием монументов Красной Армии претерпела качественное изменение. Образ погибших советских солдат стал разменной картой новой империалистической идеологии Кремля под условным девизом «Можем повторить!». Насильственный захват территории европейской страны впервые со времен окончания Второй Мировой войны заставил многих жителей Эстонии более критически отнестись к идеологической составляющей пушек и танков с красными звездами, оставленных в городах и поселках в виде мемориалов.
Стоит ли говорить, что после военной агрессии России против суверенитета и территориальной целостности Украины 24 февраля 2022 года жители стран Балтии ощутили уже реальную опасность для своей независимости со стороны милитаристского Кремля? Причем, именно тени прошлого, мертвые души прошлых войн, сегодня стали главным идеологическим оружием Российской Армии, с помощью которого российская власть рекрутирует в свои Вооруженные Силы, Росгвардию и другие силовые структуры собственных граждан для отправки на украинский фронт.
Не символы, а память
За последние четыре месяца я все чаще сталкиваюсь с мнением жителей Эстонии, которые говорят о том, что именно из-за того, что сохранилась память о Красной Армии, общество не нуждается в лишних символах, прославляющих силу оружия советского солдата. В силе сомнений нет. Кровавая бойня российской армии, устроенная в Украине по личному приказу президента России Владимира Путина, сделала невозможной терпимость к памятникам, прославляющим русскую власть и являющимся оправданием насилия нынешнего режима Кремля.
В отличие от России, память о событиях двадцатого века, отразившихся на судьбах миллионов жителей стран Балтии, о трагедиях, произошедших в сотнях тысяч семей, являются личной историей и сегодня. Именно поэтому все больше людей требуют от органов муниципальной власти демонтировать находящиеся в публичном пространстве символы, оправдывающие советскую оккупацию. Красная армия не была освободительницей, ее приход обернулся бесчеловечными репрессиями, казнями, депортациями, тотальным уничтожением национальных культур, оккупацией и ложной историей.
И по поводу ложной истории. Как это ни удивительно, помимо прославления насилия Красной Армии и оправдания нынешних военных преступлений путинского режима в Украине, советские памятники продолжают свою идеологическую работу в области искажения исторических фактов. На подавляющем большинстве из них красноармейцы и советские солдаты представлены не иначе как воины-освободители. Ни на одном из них нет ни слова о начале оккупации Эстонии в 1940-м или в 1944 году, продлившейся до 90-х годов прошлого века. Как нет ни одной таблички общепринятого нейтрального формата для всех памятников павшим солдатам, – дата, название битвы, имена погибших – устанавливающихся на месте крупных мест захоронения погибших солдат любой армии.
О главном
Мне кажется, что в демократическом свободном обществе место для поминовения умерших и погибших – кладбище, для памяти о героях – музей, а для памяти о врагах мест на земле Эстонии быть не должно: для этого достаточно места в нашей трагической истории.