В Кохтла-Ярве полиция поймала за рулем нетрезвую женщину, в машине которой был четырехлетний ребенок.
Полиция вмешалась вовремя: пьяная мать подвергла опасности четырехлетнего ребенка
Йыхвиское отделение полиции сообщило, что в среду, 13 июля, в Кохтла-Ярве полицейский патруль следил за движением и за двадцать минут поймал целых два употреблявших алкоголь водителя. «Особенно печально то, что одна женщина решила в нетрезвом виде повезти на автомобиле и своего четырехлетнего ребенка, поставив под угрозу жизнь обоих!» – отметили в полиции.
Также в Йыхвиское отделение полиции вечером сообщили об аварии на улице Олеви в Кохтла-Ярве, где, по словам очевидцев, из автомобиля, пошатываясь, вышел мужчина в сильном алкогольном опьянении, который затем решил скрыться с места происшествия. «Большое спасибо очевидцу, которому удалось запечатлеть эту ситуацию и благодаря которому мы можем привлечь этого гражданина к ответственности», – прокомментировали стражи порядка.
В летнее время полиция обращает еще больше внимание контролю за дорожным движением.
«Каждый может внести свой вклад в безопасность дорожного движения: если заметите машину с подозрительным стилем вождения или нуждаетесь в помощи, чтобы остановить пьяного водителя, позвоните по номеру экстренной помощи 112!» – призвала полиция.