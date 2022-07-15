Полиция вмешалась вовремя: пьяная мать подвергла опасности четырехлетнего ребенка

Йыхвиское отделение полиции сообщило, что в среду, 13 июля, в Кохтла-Ярве полицейский патруль следил за движением и за двадцать минут поймал целых два употреблявших алкоголь водителя. «Особенно печально то, что одна женщина решила в нетрезвом виде повезти на автомобиле и своего четырехлетнего ребенка, поставив под угрозу жизнь обоих!» – отметили в полиции.

Также в Йыхвиское отделение полиции вечером сообщили об аварии на улице Олеви в Кохтла-Ярве, где, по словам очевидцев, из автомобиля, пошатываясь, вышел мужчина в сильном алкогольном опьянении, который затем решил скрыться с места происшествия. «Большое спасибо очевидцу, которому удалось запечатлеть эту ситуацию и благодаря которому мы можем привлечь этого гражданина к ответственности», – прокомментировали стражи порядка.

В летнее время полиция обращает еще больше внимание контролю за дорожным движением.