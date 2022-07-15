Пт, 15.07.2022
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Полиция вмешалась вовремя: пьяная мать подвергла опасности четырехлетнего ребенка

rus.postimees.ee
Полиция вмешалась вовремя: пьяная мать подвергла опасности четырехлетнего ребенка
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Кохтла-Ярве полиция поймала за рулем нетрезвую женщину, в машине которой был четырехлетний ребенок. 

Йыхвиское отделение полиции сообщило, что в среду, 13 июля, в Кохтла-Ярве полицейский патруль следил за движением и за двадцать минут поймал целых два употреблявших алкоголь водителя. «Особенно печально то, что одна женщина решила в нетрезвом виде повезти на автомобиле и своего четырехлетнего ребенка, поставив под угрозу жизнь обоих!» – отметили в полиции. 

Также в Йыхвиское отделение полиции вечером сообщили об аварии на улице Олеви в Кохтла-Ярве, где, по словам очевидцев, из автомобиля, пошатываясь, вышел мужчина в сильном алкогольном опьянении, который затем решил скрыться с места происшествия. «Большое спасибо очевидцу, которому удалось запечатлеть эту ситуацию и благодаря которому мы можем привлечь этого гражданина к ответственности», – прокомментировали стражи порядка. 

В летнее время полиция обращает еще больше внимание контролю за дорожным движением. 

«Каждый может внести свой вклад в безопасность дорожного движения: если заметите машину с подозрительным стилем вождения или нуждаетесь в помощи, чтобы остановить пьяного водителя, позвоните по номеру экстренной помощи 112!» – призвала полиция. 

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