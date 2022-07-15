Кристина Каллас: и снова у нас некомпетентные министры

«И опять у нас некомпетентные министры. Срок работы министров Эстонии чрезвычайно короток, а в последние годы стал еще короче, потому что назначаются люди, чей опыт и знания не соответствуют требованиям министерской должности, –подчеркивает Каллас. – Качество политических лидеров с годами все больше снижалось, а вместе с ним и доверие людей к правительствам».

По ее словам, практика развитых демократий такова, что команда формируется во время коалиционных переговоров, и последнее слово остается за премьер-министром. Она отмечает, что это не право вето, поскольку, как и любой другой пункт в коалиционных переговорах, министры также являются предметом согласия. Но именно обсуждение кандидатур в министры позволяет обеспечить более качественное правительство.

«В Эстонии также должно стать политической практикой, чтобы имена министров были частью коалиционных переговоров и политического соглашения. Минимальное требование квалификаций тоже нужно ввести, – уверена лидер «Ээсти 200». – Кроме того, практика распределения министерских должностей поровну между партнерами по коалиции несовместима с демократией, поскольку мандаты избирателей различаются на порядки между политическими партиями».

Она добавила, что практика, введенная Юри Ратасом, может быть хорошим временным компромиссом в случае переходных правительств, но она не должна становиться постоянной практикой, поскольку сводит на нет логику мандата избирателя.