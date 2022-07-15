В июле к срочной службе приступят 1900 человек

По словам генерального директора Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески, группы друзей приступят к несению службы впервые. «Приятно отметить, что молодые люди пользуются возможностью пройти военную службу вместе со своими друзьями. Это позволяет группе друзей, состоящей не менее чем из пяти человек, выбрать воинскую часть и время службы, которые им подходят; также друзья могут вместе пройти базовый курс солдата», — сказала Раннавески.

Она добавила, что с каждым годом становится все популярнее идти на военную службу вместе с классом. «Если в позапрошлом году вместе начали службу 17 классов, в прошлом году - 27, то в июле этого года ее начнут 29 классов», - прокомментировала она.

Июльский призыв длится 11 месяцев, в ходе него проходят подготовку будущие командиры, специалисты и водители. Служба начинется во всех центрах подготовки призывников: 1-й и 2-й пехотных бригадах, военной полиции, киберкомандовании, военно-морском флоте, командовании поддержки, командовании спецопераций и Центре разведки.

Большинство молодых людей, поступающих на службу, имеют среднее образование. По собственному желаню на военную службу поступит 63% прзывников. Среди прочих, в июле к военной службе приступят 35 женщин.

Основой обороноспособности Эстонского государства является подготовка резервной армии, которая начинается с военной службы по призыву. Во время службы в армии приобретаются базовые знания по обороне страны, призывники учатся действовать как единая команда.