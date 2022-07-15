ТОП лучших авиакомпаний 2022 года: всего одна из них летает в Таллинн

Qatar Airways лидирует в рейтинге второй год подряд. «Qatar Airways была единственной крупной авиакомпанией, решившей продолжить работу во время пандемии. Благодаря этому решению Qatar Airways стала крупнейшей международной авиакомпанией в мире, и компании удалось получить огромную прибыль», — сказал CNN Travel главный редактор airraitings.com Джеффри Томас.