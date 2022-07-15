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ТОП лучших авиакомпаний 2022 года: всего одна из них летает в Таллинн

PM Majandus
ТОП лучших авиакомпаний 2022 года: всего одна из них летает в Таллинн
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Самолет Qatar Airways.
Самолет Qatar Airways. Фото: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Последние несколько лет оказали разрушительное воздействие на авиационный сектор: ему пришлось столкнуться с коронакризисом, военной ситуацией в Украине, нехваткой персонала и масштабными забастовками в аэропортах.

Несмотря на непростые времена, сайт Airline Ratings опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира.

Qatar Airways лидирует в рейтинге второй год подряд. «Qatar Airways была единственной крупной авиакомпанией, решившей продолжить работу во время пандемии. Благодаря этому решению Qatar Airways стала крупнейшей международной авиакомпанией в мире, и компании удалось получить огромную прибыль», — сказал CNN Travel главный редактор airraitings.com Джеффри Томас.

Помимо прибыльности, команда Airline Raitings оценила возраст флота авиакомпаний, экологические характеристики и безопасность, а также учла оценка пассажиров.

ТОП-10 авиакомпаний:

1. Qatar Airways

2. Air New Zeland

3. Etihad Airways

4. Korean Air

5. Singapore Airlines

6. Qantas

7. Virgin Australia

8. EVA Air

9. Turkish Airlines

10. All Nippon Airways

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