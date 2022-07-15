Последние несколько лет оказали разрушительное воздействие на авиационный сектор: ему пришлось столкнуться с коронакризисом, военной ситуацией в Украине, нехваткой персонала и масштабными забастовками в аэропортах.
ТОП лучших авиакомпаний 2022 года: всего одна из них летает в Таллинн
Несмотря на непростые времена, сайт Airline Ratings опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира.
Qatar Airways лидирует в рейтинге второй год подряд. «Qatar Airways была единственной крупной авиакомпанией, решившей продолжить работу во время пандемии. Благодаря этому решению Qatar Airways стала крупнейшей международной авиакомпанией в мире, и компании удалось получить огромную прибыль», — сказал CNN Travel главный редактор airraitings.com Джеффри Томас.
Помимо прибыльности, команда Airline Raitings оценила возраст флота авиакомпаний, экологические характеристики и безопасность, а также учла оценка пассажиров.
ТОП-10 авиакомпаний:
1. Qatar Airways
2. Air New Zeland
3. Etihad Airways
4. Korean Air
5. Singapore Airlines
6. Qantas
7. Virgin Australia
8. EVA Air
9. Turkish Airlines
10. All Nippon Airways