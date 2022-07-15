Отец семейства начал бороться с несправедливостью выплаты пособий по уходу за ребенком

По словам Айрона Роосалу, хотя в Эстонии в целом хорошие условия для воспитания ребенка, правительство в настоящее время принимает неправильные решения.

«Многие молодые семьи не знают о такой системе», — сказал Роосалу. Хотя его семья всегда справлялась со сложностями, он решил бороться с несправедливостью и подал петицию. «Нашей семье очень повезло, что мы можем работать из дома, когда это необходимо, или оставлять детей с бабушками и дедушками, но есть много семей, бюджет которых сильно страдает из-за больных детей или болезни одного из родителей», — объяснил он свою мотивацию поднятия вопроса.

Роосалу добавил, что, хотя в Эстонии в целом хорошие условия для воспитания ребенка, правительство в настоящее время принимает неправильные решения. "Прежде чем начать работу над повышением семейных пособий, можно было бы исправить несовершенную систему медицинского страхования", — подчеркнул он.

Согласно статистике Больничной кассы за 2021 год, справки по уходу за детьми в возрасте до 12 лет были выданы в 123 054 случаях. Однако у Больничной кассы нет такой статистики, которая беспокоила бы родителей, у которых только что закончилось родительское пособие.