Хотя новое правительство говорит об увеличении семейных пособий, проблема пособий по временной нетрудоспособности, которая затрагивает родителей в финансовом отношении, осталась незамеченной: по крайней мере, в глазах общественности.
Отец семейства начал бороться с несправедливостью выплаты пособий по уходу за ребенком
Житель Тарту Айрон Роосалу, столкнувшийся с этой проблемой, не поленился написать петицию, связанную с пособиями по временной нетрудоспособности, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме и вынести причудливую несовершенную систему на рассмотрение Рийгикогу. Петиция уже собрала более двух с половиной тысяч подписей.
«История началась, когда у нас родился третий ребенок и мне пришлось остаться с ним дома», — сказал Роосалу. Когда ребенок подрос, отец семейства вернулся к работе, но однажды ему пришлось остаться дома с больным ребенком.
Странная система
Айрон Роосалу учел, что, поскольку он не выйдет на работу в течение двух недель, его доход немного пострадает. «Но тот факт, что этот доход вместе с пособием по уходу был примерно на 50 процентов меньше, чем обычно, все равно был крайне неприятным сюрпризом».
Но тут нет ничего удивительного. Если родительское пособие заканчивается, и родитель возвращается на работу, в соответствии с действующей системой, как собственное родительское пособие по болезни, так и пособие по уходу за ребенком рассчитываются в соответствии с минимальной заработной платой, поскольку расчет пособий по болезни и уходу основан на доходе, облагаемом социальным налогом за предыдущий год.
Социальный налог уплачивается с государственного родительского пособия, выплачиваемого неработающему родителю при уходе за ребенком, а также в соответствии с минимальной заработной платой. Проще говоря: после того, как родитель возвращается на работу, следующие 12 месяцев пособия по болезни и по уходу рассчитываются на основе минимальной заработной платы.
По словам Айрона Роосалу, хотя в Эстонии в целом хорошие условия для воспитания ребенка, правительство в настоящее время принимает неправильные решения.
«Многие молодые семьи не знают о такой системе», — сказал Роосалу. Хотя его семья всегда справлялась со сложностями, он решил бороться с несправедливостью и подал петицию. «Нашей семье очень повезло, что мы можем работать из дома, когда это необходимо, или оставлять детей с бабушками и дедушками, но есть много семей, бюджет которых сильно страдает из-за больных детей или болезни одного из родителей», — объяснил он свою мотивацию поднятия вопроса.
Роосалу добавил, что, хотя в Эстонии в целом хорошие условия для воспитания ребенка, правительство в настоящее время принимает неправильные решения. "Прежде чем начать работу над повышением семейных пособий, можно было бы исправить несовершенную систему медицинского страхования", — подчеркнул он.
Согласно статистике Больничной кассы за 2021 год, справки по уходу за детьми в возрасте до 12 лет были выданы в 123 054 случаях. Однако у Больничной кассы нет такой статистики, которая беспокоила бы родителей, у которых только что закончилось родительское пособие.
Советник Департамента по делам детей и семьи Министерства социальных дел Герли Лехе согласилась с тем, что действующее в настоящее время положение о расчете среднего дохода за календарный день для выплаты пособий по временной нетрудоспособности и уходу на основании Закона о медицинском страховании недостаточно поддерживает совмещение работы и семейной жизни и ставит родителя в затруднительное положение в первый год возвращения на работу. «Министерству социальных дел известно об этой проблеме и узком месте, и мы работаем над решением», — сказалa Лехе.
Будет это работать или нет?
В документе добавлено, что в плане развития благосостояния на 2023–2030 годы планируется устранить это узкое место. «Финансовые вопросы не должны влиять на решение заботиться о своем здоровье и здоровье ребенка, а также на решение взять больничный», — подчеркнулa онa и сказалa, что государство должно обеспечить экономическую жизнедеятельность семей с маленькими детьми и благополучие детей, и в то же время поддерживать совмещение работы и семейной жизни.
Петицию, которая будет завершена и подана к концу июля, можно найти на платформе rahgagatus.ee, через которую можно будет подавать коллективные обращения в Рийгикогу и самоуправления. Обращения, подписанные не менее чем тысячей людей, поступают в Рийгикогу. Если будет собрано такое количество подписей, Рийгикогу в течение 30 дней примет решение о том, будет ли обращение рассмотрено или нет.