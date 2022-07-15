CAS отклонил апелляции России на решения об отстранении клубов и сборных

Также отклонены апелляции московских ЦСКА, "Динамо", петербургского "Зенита" и "Сочи". Во всех этих случаях комиссия CAS установила, что эскалация конфликта между Россией и Украиной, а также реакция общественности и правительств во всем мире создали "непредвиденные и беспрецедентные обстоятельства, на которые пришлось реагировать FIFA и UEFA ".

Комиссия CAS постановила, что FIFA и UEFA, принимая решения о том, что сборные и клубы из России не должны участвовать в соревнованиях под их эгидой, пока сохраняются такие обстоятельства, "действовали в рамках полномочий, предоставленных им в соответствии с их уставами и положениями". Отмечается, что во время слушаний группа арбитров CAS не характеризовала конфликт между Россией и Украиной, а сосредоточилась только на последствиях такого конфликта для затронутых соревнований.

"Группа арбитров считает прискорбным, что военная операция на Украине, за которую российские футбольные сборные, клубы и игроки не несут ответственности, в силу решений FIFA и UEFA оказала неблагоприятное воздействие на них и российский футбол в целом. Однако, по мнению CAS, эти последствия были компенсированы необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных турниров для остального мира", - говорится в сообщении.