Через неделю Laitse RallyPark стартует третий этап чемпионата Латвии-Литвы по ралли-кроссу

Эстонские спортсмены успешно выступили в предыдущих этапах, и наши раллисты Янно Лигур, Марко Муру и Андри Ыун заняли призовые места в своих классах. Поэтому за этапом в Лайтсе будет особенно интересно наблюдать и болеть за наших спортсменов.

Ралли-кросс сочетает в себе ралли и кольцевые гонки. То есть часть гонки проходит на асфальтированном треке и часть - на смешанном. В Лайтсе построена современная двойная трасса протяженностью 2,3 км, из них 1170 метров это асфальт и 1130 метров — щебень/фрезированный асфальт. И именно эти участки без асфальта придают ралли-кроссу особую зрелищность.

По правилам ралли-кросса разрешена контактная борьба, говоря простым языком, участники не особо церемонятся друг с другом. Конечно это все-таки не гонки на выживание, но острых и жестких моментов хватает. Зрители могут наблюдать за гонками с удобной высокой трибуны и адреналина будет хоть отбавляй.

Ралли-кросс появился в 1967 году, когда британский телеканал ITV пригласил группу классных водителей ралли на гонку по трассе Лидден-Хилл в Кенте, Великобритания. Тогда гонку выиграл Вик Элфорд, а Лидден-Хилл стал культовым местом. После дебюта в Лидден-Хилле прошло первое мероприятие по ралли-кроссу и в Европе, оно состоялось в Нидерландах в 1969 году. Этот спорт стал особенно популярным во Франции и Швеции. А в 2014 году состоялся Первый чемпионат мира по ралли-кроссу FIA World RX.

С тех пор ралли-кросс прочно завоевал свое место в сердцах простых автолюбителей и фанатов, соревнования различного уровня регулярно проводятся по всему миру. И у эстонской публики есть возможность принять участие в мероприятии в качестве зрителей приехав в LaitseRallyPark.

Билеты на мероприятие можно купить на месте. Цена билета — 15 евро, детям до 12 лет включительно — вход бесплатный. Двери открыты для посетителей с 9 утра.