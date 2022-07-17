Мы начинаем практиковать искусство дипломатии и оттачивать навыки решения конфликтов одновременно с обучением речи в раннем детстве. Но и во взрослом состоянии это всегда сложно. Хотя искусство переговоров базируется на очень простых принципах, которые одинаково подходят для решения конфликтов с ребенком, конкурентом по бизнесу и даже террористом.
Совет психолога ⟩ Красиво ссориться не запретишь
Осознать потребности
Пятилетняя Алиса, дочь моей подруги Ольги, тоже психолога, хотела покататься на качелях. Вот она уже подбежала к ним, но друг ее обогнал и залез первым. Расстроенная девочка плачет у мамы на груди: «Я так хотела покататься, а он не дает!» Качели стали отличным поводом помочь научиться решать конфликты:
«Алиса, что ты сейчас чувствуешь?»
«Мне обидно!»
«Ты тоже хотела покататься?»
«Да!»
«А ты другу об этом сказала?»
«Нет…»
Первый этап, с которым помогла пятилетней Алисе ее мама, – это осознание своих желаний. Часто оно вытекает из осознания своих чувств в отношении другого человека. В моем детстве было принято обесценивать, игнорировать чувства ребенка. Я часто слышала: «Ну чего ты ревешь? Тоже мне повод – качели! На обиженных воду возят!» Это научило меня, что мои желания не важны, а чувства – неуместны. Ощущать такое – неприятно. Выход в моем детском подсознании нашелся легко – перестать хотеть.
Поэтому позднее мне пришлось заново постигать эту науку. Итак, первый шаг к успешным переговорам – заметить и не игнорировать свое желание покататься. Для этого важно чувствовать себя и свои импульсы. Если я их не воспринимаю, то и реализовать ничего не получится. Расплатой за глухоту к себе будет отсутствие радости жизни.
Сказать словами
Еще одна проблема, с которой сталкивалась и я, и мои клиенты всех возрастов, состоит в следующем. Даже ощущая свои желания, я не всегда могу сказать о них вслух. А ведь другой не обязан, да зачастую и не в состоянии угадывать мои «хочу». Привычка не проговаривать свои желания, как мне кажется, коренится в отношениях маленького ребенка и родителей. Пока ты не умеешь говорить, мама должна догадываться, что ты хочешь. Но ты растешь, потребности становятся сложнее. Да и окружающие – это уже не только твоя мама. Значит, нужно учится разговаривать.
Но и сказанное вслух мир может не заметить. Взрослому человеку сложно научиться отстаивать свои интересы и важность своих «хочу», если в детстве основной фокус был на том, чтобы быть хорошей/им. «Будь умнее, уступи», – фраза, которую я помню с детства. Для меня это означает, что «хочу» другого важнее моих. Потому что я – старшая сестра, а маленьким нужно уступать. Или я – хорошая дочь, а родителям сейчас сложно. Или хорошая подруга, которая поддержит, поможет, уступит. Короче так надо, чтобы меня любили. И ты становишься хорошей, отзывчивой и... удобной, как диван. Из человека с желаниями и потребностями я превращаюсь в полезную функцию. И все сложнее показать себя и отстоять свои потребности.
Понимать другого
Друг залез на качели первым и говорит: «Покатай меня». И я же помню из детства, как здорово, когда кто-то раскачивает тебя, я это точно знаю, такое не забывается. Конечно, я и сама получаю удовольствие, когда радую другого, поэтому начинаю раскачивать друга. Мне хочется порадовать его. Именно поэтому эмпатия – такой важный навык для успешных переговоров.
Но вот и я чувствую желание покататься на качелях. Я говорю: а теперь давай ты покачаешь меня. И тут конфигурация может сложиться по по-разному. Друг может с готовностью уступить место и покатать меня. И так мы по очереди будем катать друг друга к взаимному удовольствию. Это называется компромисс. Друг также может предложить качаться вместе, и это тогда тоже будет win-win. Но ведь он может и заупрямиться, сказав: «я хочу качаться один». И в пять, и в тридцать пять лет больно слышать, что твои «хочу» не принимают во внимание.
Уметь отвечать за себя
За свои интересы и потребности, предпочтения и действия каждый отвечает сам. Когда друг залез на качели первым, а потом не хочет уступать, я могу обидеться и уйти. Расплата за такой выбор – неудовлетворенность и фрустрация, ведь я ничего не получила. Но ведь можно выбрать другие качели и все-таки получить удовольствие. Это новый опыт и новые впечатления. В то время как другу его выбор в пользу себя любимого наскучит уже через полчаса. Расплата за удовольствие ценой эгоизма и равнодушия к другим – чувство одиночества. Если же вовремя вернуться к другу, осознавшему потерю, можно выйти на новый уровень отношений. Успех переговоров – в том, чтобы удовлетворять свои потребности не в ущерб другим, воспринимая любой конфликт как способ познания через взаимодействие.
Универсальный алгоритм решения конфликта
Постройте диалог так, чтобы партнер мог понять вас:
• произнесите вслух: «Ты первым занял качели». Это поможет началу диалога;
• выскажите гипотезу о потребностях другого: «Наверное, ты хочешь сам покачаться». Собеседник убеждается, что его потребности замечают;
• выразите свои чувства и потребности: «Мне немного обидно, ведь я тоже хочу покачаться»;
• предложите альтернативу: «Как тебе идея покачаться вместе? Или по очереди? Я могу покатать тебя, а потом ты покатаешь меня».
ИСТОЧНИК: МАРШАЛЛ РОЗЕНБЕРГ. НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ