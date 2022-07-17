Совет психолога ⟩ Красиво ссориться не запретишь

Осознать потребности

Пятилетняя Алиса, дочь моей подруги Ольги, тоже психолога, хотела покататься на качелях. Вот она уже подбежала к ним, но друг ее обогнал и залез первым. Расстроенная девочка плачет у мамы на груди: «Я так хотела покататься, а он не дает!» Качели стали отличным поводом помочь научиться решать конфликты:

«Алиса, что ты сейчас чувствуешь?»

«Мне обидно!»

«Ты тоже хотела покататься?»

«Да!»

«А ты другу об этом сказала?»

«Нет…»

Первый этап, с которым помогла пятилетней Алисе ее мама, – это осознание своих желаний. Часто оно вытекает из осознания своих чувств в отношении другого человека. В моем детстве было принято обесценивать, игнорировать чувства ребенка. Я часто слышала: «Ну чего ты ревешь? Тоже мне повод – качели! На обиженных воду возят!» Это научило меня, что мои желания не важны, а чувства – неуместны. Ощущать такое – неприятно. Выход в моем детском подсознании нашелся легко – перестать хотеть.

Поэтому позднее мне пришлось заново постигать эту науку. Итак, первый шаг к успешным переговорам – заметить и не игнорировать свое желание покататься. Для этого важно чувствовать себя и свои импульсы. Если я их не воспринимаю, то и реализовать ничего не получится. Расплатой за глухоту к себе будет отсутствие радости жизни.

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