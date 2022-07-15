После длившейся неделю акции, в ходе которой волонтеры установили информационную палатку для украинских беженцев на площади Пеэтри в Нарве, государство осознало значимость акции и планирует установить новую палатку и предоставлять помощь беженцам на постоянной основе.
Нарвская горуправа установит информационную палатку для украинских беженцев
После прочтения многочисленных статей о нелегком положении транзитных беженцев в Нарве, несколько волонтеров собрались вместе и попытались найти решение проблемы самостоятельно. С 7 по 13 июля на площади Пеэтри волонтеры установили временную информационную палатку, чтобы помочь перешедшим границу беженцам и показать государству, что проблемы никуда не исчезли. Учитывая, что, по данным ООН, в России находится более миллиона украинских беженцев, понятно, что поток транзитных беженцев через Нарву будет продолжаться еще долго.
Среди местных волонтеров, работавших в палатке, а их более дюжины, были также украинские беженцы, которые остались жить в Нарве. На помощь пришли и добровольцы из Таллинна. Кто-то предоставил вещи первой необходимости, кто-то предложил оплачивать перевозки беженцев на такси, кто-то же купил в палатку 350 бутылок питьевой воды.
Светлана ходила в информационную палатку почти каждый вечер после рабочего дня. Она рассказала, что попадая в палатку беженцы часто плакали. «Слезы означали, что стресс после сложного пересечения границы уменьшился, они оправлялись от шока. Меня растрогали слезы сорокалетнего мужчины, когда он делился переживаниями о жителях Мариуполя и других городов», – поделилась Светлана. Некоторые беженцы отмечали, что не осмеливались демонстрировать свою потребность в помощи при пересечении границы, боялись пограничников в форме. Поэтому помощь, предлагаемая сотрудниками Департамента социального страхования на пограничном пункте, к сожалению, не всегда доходит до всех беженцев.
В настоящее время границу в Нарве ежедневно пересекают около ста беженцев. Ежедневно к палатке прибывало в среднем 30-40 человек с просьбой о помощи. Беженцам нужно отдохнуть и решить, что делать дальше, как начать новую жизнь. Особенно сложной была ситуация по вечерам, когда из Нарвы перестают отправляться последние автобусы и поезда. Были решено размещать беженцев в ночных приютах, организованных волонтерами, а в более серьезных случаях на помощь приходили сотрудники Департамента социального страхования.
Руководительница Нарвской арт-резиденции и одна из организаторов, помогавших установить информационную палатку, Йоханна Раннула сказала, что проведение акции поспособствовало встрече многих представителей разных сторон, что было полезно для практики сотрудничества. «В последний день акции нам рассказали особенно приятную новость – сотрудники Департамента социального страхования, Международной организации по миграции и Нарвской горуправы решили открыть информационный пункт на главной площади Нарвы и привлечь к этому волонтеров! Мы надеемся, что новый информационный пункт будет открыт в июле. Это большая победа!», – добавила Раннула. И хотя открытие информационного пункта уже однажды обсуждалось в СМИ, теперь у сотрудников горуправы есть четкий план и они уже стали набирать работников.