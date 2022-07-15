Ратас дает совет Кае Каллас: нужно мыслить на уровне людей

«Желаю новому правительству сил и решимости, чтобы справиться с со стоящими перед страной вызовами в оставшиеся до выборов в Рийгикогу семь с половиной месяцев, — написал Ратас. — Чтобы о народе заботились, а страна защищена была не только на бумаге или в выступлениях коалиционных политиков, но и в реальной жизни».

Председатель Центристской партии добавил, что в нынешние трудные времена, когда инфляция превышает 20%, жители Эстонии ждут правительства, которому действительно можно доверять. «Такого, которое, дав экономических обещаний на миллиард евро, не стало бы потом обременять людей неожиданными большими повышениями налогов, а прямо сказало бы, какие расходы будут сокращены или какие налоги нужно поднять, чтобы можно было финансово покрыть все расходы по энергетическому соглашению», - написал Ратас.

Он отметил, что позиция Центристской партии заключается в том, что партия, безусловно, не поддерживает покрытие расходов за счет повышения налогов на потребление. «Сильнее всего это ударит по среднему классу и людям с низкими доходами».

Он отметил, что важными являются субсидии нового правительства в области энергетики, увеличение не облагаемого налогом минимума, дополнительное финансирование долгосрочного ухода и увеличение поддержка родителей-одиночек. «Я очень надеюсь, что Партия реформ со всеми этими расходами исходила из понимания того, что народу Эстонии нужно помочь. А не только для того, чтобы, идя на уступки, продержаться до выборов как партия премьер-министра», - добавил Ратас.

Однако Ратас не верит, что новое правительство сможет за столь короткий срок основательно действовать по всем поставленным целям. «Вместо чересчур амбициозных и слишком долгосрочных планов я рекомендую в данный момент мыслить на человеческом уровне, чтобы наш народ выдержал наступающую осень-зиму. К сожалению, сигналы Партии реформ об уплотнении окон и обязательстве людей самостоятельно справляться не очень обнадеживают», - отметил Ратас.