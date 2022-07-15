Таллиннские Дни моря пройдут в августе

«Начать проводить морские дни подтолкнуло огромное желание открыть Таллинн к морю. За прошедшие годы была проделана большая работа, и Таллинн все больше и больше открывал себя как морской город. Однако надо идти дальше, к морю. Мы станем настоящим морским городом, если будем работать постоянно, а не время от времени выезжать в море: еще больше небольших портов, парусных школ, морского транспорта и увеселительных поездок, а также рыбалка и дайвинг. Сосредоточение внимания на этом, безусловно, будет самой большой задачей Дней моря в ближайшие годы», — сказал заместитель мэра Каарел Ойя на презентации программы Дней моря в этом году.

По словам руководителя организаторской группы Таллиннских Дней моря Кристьяна Саарa, в этом году 14-е в истории Таллинна мероприятие будет длиннее на один день и начнется в четверг, 25 августа, с международной программы Дня Балтийского моря в порту Ноблесснер.

Праздничный концерт открытия Дней моря состоится в пятницу, 26 августа, в порту Леннусадам. Публике будет представлен забытый на долгие годы киномузыкальный концерт, который исполнят солисты Ханна-Лийна Выса и Иво Линна, а также Таллиннский полицейский оркестр. Концерты и различные развлекательные мероприятия будут доступны во всех портах и в остальные дни.

На закате в субботу, 27 августа, на берегу Балтийского моря зажгутся традиционные древние огни. Этот обычай отмечается и в Таллиннские Дни моря.

Среди приглашенных судов – парусник Baltic Beauty, идущий под польским флагом, финский парусник Alexandra и нефтеналивное судно M/S Saukko, а также эстонские парусники Hiiu Ingel, Moonland, Lisette и Bellinghausen. Традиционно между портами курсирует Морское такси, которое является одним из самых популярных аттракционов в Дни моря.